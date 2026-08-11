서울 10개 대학가 월세 1년 전과 비교해보니…서울대 가장 많이 올랐고, 이대 가장 비쌌다

서울 대학가 원룸 평균 월세가 1년 전보다 7.7% 오른 것으로 나타났다. 평균 관리비도 10.9% 상승했다.

부동산 플랫폼 다방은 새학기 개강을 앞둔 7월 자체 등록 매물을 바탕으로 서울 10개 대학 주변 원룸의 평균 월세와 관리비를 분석한 결과, 보증금 1000만원에 전용면적 33㎡ 이하 원룸의 평균 월세는 62만5000원으로 지난해 58만1000원에서 7.7% 올랐다고 밝혔다.

대학가별로 보면 서울대 근처 평균 월세가 가장 큰 상승 폭을 보였다. 지난해 42만3000원에서 올해 53만3000원으로 26% 올랐다.

한국외국어대는 58만2000원에서 67만원으로 15.1%, 연세대는 61만4000원에서 67만8000원으로 10.4%, 중앙대는 47만7000원에서 52만2000원으로 9.4%, 한양대는 57만5000원에서 62만8000원으로 9.2% 등 상승하며 그 뒤를 이었다.

반면 성균관대 인근 지역 평균 월세는 55만원으로, 지난해 57만6000원에서 4.5% 내려 대학가 중 유일하게 하락한 것으로 조사됐다.

10개 대학가 원룸 평균 관리비는 올해 8만4000원으로, 지난해 7만5000원에서 10.9% 상승했다. 중앙대가 10만2000원으로 지난해 7만6000원에서 34.2% 올라 가장 큰 상승 폭을 보였다.

그다음 상승률이 높은 대학가는 서울대 7만8000원→9만1000원(16.7%), 한양대 7만원→8만1000원(15.7%), 연세대 7만원→8만원(14.3%), 한국외대 7만7000원→8만5000원(10.4%) 등 순이었다. 서강대만 6만4000원에서 6만2000원으로 3.1% 내렸다.

평균 월세와 평균 관리비가 가장 큰 대학가는 이화여대 근처였다. 월세가 평균 76만7000원, 관리비가 평균 10만3000원으로 나타났다. 둘 다 10개 대학가 평균치보다 약 23% 많은 수준이다.