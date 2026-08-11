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서울 10개 대학가 월세 1년 전과 비교해보니…서울대 가장 많이 올랐고, 이대 가장 비쌌다

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본문 요약

서울 대학가 원룸 평균 월세가 1년 전보다 7.7% 오른 것으로 나타났다.

반면 성균관대 인근 지역 평균 월세는 55만원으로, 지난해 57만6000원에서 4.5% 내려 대학가 중 유일하게 하락한 것으로 조사됐다.

10개 대학가 원룸 평균 관리비는 올해 8만4000원으로, 지난해 7만5000원에서 10.9% 상승했다.

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서울 10개 대학가 월세 1년 전과 비교해보니…서울대 가장 많이 올랐고, 이대 가장 비쌌다

입력 2026.08.11 17:28

  • 허남설 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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부동산 플랫폼 다방이 자체 등록 매물로 조사한 2026년 7월 기준 서울 10개 대학가 원룸 평균 월세와 평균 관리비. 다방 제공

부동산 플랫폼 다방이 자체 등록 매물로 조사한 2026년 7월 기준 서울 10개 대학가 원룸 평균 월세와 평균 관리비. 다방 제공

서울 대학가 원룸 평균 월세가 1년 전보다 7.7% 오른 것으로 나타났다. 평균 관리비도 10.9% 상승했다.

부동산 플랫폼 다방은 새학기 개강을 앞둔 7월 자체 등록 매물을 바탕으로 서울 10개 대학 주변 원룸의 평균 월세와 관리비를 분석한 결과, 보증금 1000만원에 전용면적 33㎡ 이하 원룸의 평균 월세는 62만5000원으로 지난해 58만1000원에서 7.7% 올랐다고 밝혔다.

대학가별로 보면 서울대 근처 평균 월세가 가장 큰 상승 폭을 보였다. 지난해 42만3000원에서 올해 53만3000원으로 26% 올랐다.

한국외국어대는 58만2000원에서 67만원으로 15.1%, 연세대는 61만4000원에서 67만8000원으로 10.4%, 중앙대는 47만7000원에서 52만2000원으로 9.4%, 한양대는 57만5000원에서 62만8000원으로 9.2% 등 상승하며 그 뒤를 이었다.

반면 성균관대 인근 지역 평균 월세는 55만원으로, 지난해 57만6000원에서 4.5% 내려 대학가 중 유일하게 하락한 것으로 조사됐다.

10개 대학가 원룸 평균 관리비는 올해 8만4000원으로, 지난해 7만5000원에서 10.9% 상승했다. 중앙대가 10만2000원으로 지난해 7만6000원에서 34.2% 올라 가장 큰 상승 폭을 보였다.

그다음 상승률이 높은 대학가는 서울대 7만8000원→9만1000원(16.7%), 한양대 7만원→8만1000원(15.7%), 연세대 7만원→8만원(14.3%), 한국외대 7만7000원→8만5000원(10.4%) 등 순이었다. 서강대만 6만4000원에서 6만2000원으로 3.1% 내렸다.

평균 월세와 평균 관리비가 가장 큰 대학가는 이화여대 근처였다. 월세가 평균 76만7000원, 관리비가 평균 10만3000원으로 나타났다. 둘 다 10개 대학가 평균치보다 약 23% 많은 수준이다.

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