2분기는 수출 대호황?···대기업·중견·중소 2분기 수출액 모두 ‘역대 최고’

2분기 전체 수출액이 2755억달러로 분기 ‘역대 최대’를 기록한 가운데, 대기업·중견·중소기업 모두 분기 역대 최대 수출액을 기록한 것으로 나타났다.

다만 반도체 수출액이 빠르게 늘면서 상위 10대 대기업이 전체 수출에서 차지하는 비중도 55%를 웃돌아 역대 가장 높았다.

관세청과 국가데이터처가 11일 발표한 2분기 기업특성별 무역통계를 보면, 2분기 전체 수출액은 1년 전보다 57.3% 늘어난 2755억달러(약 390조원)로 집계됐다. 2015년 분기별 통계 작성 이래 수출액과 수출증가율 모두 최대치다.

‘반도체 슈퍼사이클’로 대기업만 수출액이 크게 늘어왔지만, 2분기에는 대기업, 중견기업, 중소기업 모두 수출이 역대 가장 많을 정도로 호조를 보였다. 대기업 수출액은 전년보다 81.8% 늘어난 2060억달러(약 291조원)로 2분기 연속으로 수출액·수출증가율 역대 최고치를 경신했다.

중견기업은 같은 기간 10.9% 증가한 359억달러(약 51조원), 중소기업은 13.1% 증가한 327억달러(약 146조원)로 집계돼 통계 작성 이래 수출액이 가장 많았다.

데이터처 관계자는 “주요 교역상대국에서 전반적으로 수출이 좋았고 산업별로도 수출이 양호해 중견·중소기업 수출이 잘됐다”고 설명했다.

1분기만 해도 대기업은 대미 수출이 늘고 중견·중소는 대미 수출이 줄었지만, 2분기엔 모든 기업 규모에서 수출이 늘어났다. 2분기 대미 수출액은 64.3% 늘었다. 동남아·일본·유럽연합(영국 제외)에서도 모든 기업의 수출이 동반 증가했다.

대기업의 경우 반도체가 포함된 자본재(124.5%)와 원자재(26.8%) 수출이 늘고 소비재(-8.9%) 수출은 줄었다. 중소·중견은 자본재, 원자재, 소비재 수출이 모두 증가했다.

수출의 온기가 중견·중소기업에도 퍼지고 있지만, 반도체 호조에 대기업 수출이 더 빠르게 늘면서 대기업과 중견·중소기업 간 격차는 커지고 있다. 대기업과 중견기업의 수출 증가율은 지난해 4분기 0.8%포인트에 그쳤지만 1분기엔 42.2%포인트, 2분기엔 70.9%포인트로 크게 확대됐다.

전체 수출액에서 10대 기업 수출액이 차지하는 비중을 뜻하는 ‘상위 10대 기업 수출 무역집중도’도 전분기(50.1%)보다 5.2%포인트 높아진 55.3%로 역대 최대치를 경신했다. 반도체가 포함된 전기·전자수출액이 1년 전보다 109.8% 늘어난 1604억달러를 기록한 영향이다. 전기·전자 수출액이 1500억달러, 수출증가율이 100%를 넘은 것은 이번이 처음이다.