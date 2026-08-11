‘조직범죄와의 전쟁’ 선포한 중국···1차 단속으로 “불법 추심 용의자 등 8200명 검거”

1년 동안 조직 범죄 집중 단속 선포 첫 전국 단속 성과 “1000개 조직 해산” 당 대회 1년 앞두고 민생·법치 강조

중국 공안당국이 전국적인 조직범죄 소탕작전으로 범죄 용의자 8200여명을 검거했다고 밝혔다. 이는 중국 공산당의 ‘조직 범죄와의 전쟁’ 선포 약 열흘 만에 이뤄진 첫 번째 집중단속 결과다.

11일 신화통신에 따르면 공안부는 최근 전국의 공안당국이 조직범죄 소탕을 위한 1차 집중 단속을 벌여 각종 범죄조직 1000여개를 적발하고 8200여명을 검거했으며 형사 사건 5400여건을 해결했다고 밝혔다.

공안부는 온라인 고리대금업, 불법 채권추심, 여론 조작, 악의적인 주장, 노동 사기, 강제 판매, 사이버 폭력 등 민생을 침해하는 범죄를 저지른 조직들을 소탕했다고 강조했다.

공안부에 따르면 저장성 당국은 고리대금업과 폭력을 동반한 채무 추심에 가담한 109명을 검거했다. 산둥성 당국은 고의로 교통사고를 일으켜 상대 운전자에게 금품을 갈취한 27명을 검거했다. 광둥성 당국은 건설 현장에서 사고를 조작해 돈을 갈취하던 범죄조직 8개를 소탕하고 용의자 65명을 검거했다.

공안부는 조직범죄가 인터넷을 통해 더욱 은밀한 형태로 변모하고 있다며 “범죄에 적극적으로 대응하고 범죄 징후가 나타나는 즉시 단속할 것”이라고 밝혔다.

이번 단속은 중국 공산당이 ‘조직범죄와의 전쟁’을 선포한 것에 따른 것이다. 중국의 사법·치안 분야를 총괄하는 천원칭 당 중앙정법위원회 서기는 최근 열린 전국 조직범죄 소탕 화상회의에서 당 중앙과 국무원의 결정에 따라 1년간 조직범죄 소탕을 위한 특별단속을 벌이겠다고 밝혔다.

중국은 2018년부터 2020년까지 전국적인 조직범죄 소탕 특별 단속을 벌여 조직폭력배와 이들을 비호하거나 결탁한 공직자 등을 대거 적발했다.

시진핑 중국 국가주석의 라이벌이었던 보시라이 전 충칭시 당서기도 2010년 조직 폭력배와 뒷배 역할을 한 공직자를 대거 적발하는 ‘범죄와의 전쟁’으로 인기를 끌었다. 이번 범죄와의 전쟁은 ‘불법 채권추심’ 등 서민 생활과 밀접한 영역을 강조한 점이 눈에 띈다.

중국 공산당은 21차 당대회를 1년 앞두고 법치를 부쩍 강조하고 있다. 최근 후베이성 우한시에서는 노점 단속 과정에서 노점상을 폭행한 경찰 보조원 3명이 처벌돼 화제가 됐다. 경찰의 행정집행에 반발한 노점상에게 폭력을 휘두른 경찰 측 인사가 처벌을 받은 것이 이례적으로 받아들여졌기 때문이다.

당이 관리하는 유일노조인 중국총공회 기관지 공인일보는 해당 사건을 전하며 “공권력이라도 정당한 절차를 통해 행사하는 것이 법치”라고 해설했다.