김영환 전 충북지사, 금품 수수 혐의로 검찰 송치

김영환 전 충북지사가 지역 인사들로부터 금품을 수수한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 김 전 지사를 수뢰와 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 송치했다고 11일 밝혔다.

지난해 8월 충북도청 압수수색 이후 1년 만이다.

경찰에 따르면 김 전 지사는 지난해 4월과 6월 윤현우 충북체육회장과, 윤두영 충북배구협회장, 이재수 충북롤러스포츠연맹회장 등 3명으로부터 두 차례에 걸쳐 현금 1100만원을 수수한 혐의를 받고 있다.

또 2024년 8월 괴산군 청천면 자신의 산막 인테리어 비용 2000만원을 윤두영 회장이 대신 부담하도록 한 혐의도 받는다.

경찰은 윤 회장 소유 김치가공업체가 충북도 스마트팜 사업 대상에 선정됐는데, 김 전 지사가 대납의 대가로 이 과정에 관여한 것으로 보고 있다.

경찰은 수사 초기 산막 인테리어 비용 대납과 스마트팜 사업 간 대가성이 있다고 보고 수뢰 후 부정 처사 혐의를 적용했다. 그러나 사업 참여 과정이 직무상 부정한 처사에 해당한다고 보기 어렵다고 판단해 수뢰 혐의를 적용해 검찰에 송치했다.

경찰은 또 김 전 지사에게 금품을 건넨 윤현우 충북체육회장 등 체육계 인사 3명을 청탁금지법 위반 혐의를 적용해 불구속 송치했다. 윤두영 충북배구협회장에게는 뇌물 공여 혐의가 추가로 적용됐다.

김 전 지사는 “금품을 받은 사실이 없다”며 혐의를 부인하고 있다.