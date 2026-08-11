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김영환 전 충북지사, 금품 수수 혐의로 검찰 송치

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김영환 전 충북지사가 지역 인사들로부터 금품을 수수한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

경찰은 또 김 전 지사에게 금품을 건넨 윤현우 충북체육회장 등 체육계 인사 3명을 청탁금지법 위반 혐의를 적용해 불구속 송치했다.

윤두영 충북배구협회장에게는 뇌물 공여 혐의가 추가로 적용됐다.

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김영환 전 충북지사, 금품 수수 혐의로 검찰 송치

입력 2026.08.11 18:04

  • 이삭 기자

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김영환 충북도지사가 지난 3월 18일 국회 소통관에서 국민의힘 공천관리위원회가 본인을 공천 배제 결정한 것, 경찰이 금전 수수 혐의로 구속영장을 신청한 것과 관련해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스.

김영환 충북도지사가 지난 3월 18일 국회 소통관에서 국민의힘 공천관리위원회가 본인을 공천 배제 결정한 것, 경찰이 금전 수수 혐의로 구속영장을 신청한 것과 관련해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스.

김영환 전 충북지사가 지역 인사들로부터 금품을 수수한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 김 전 지사를 수뢰와 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 송치했다고 11일 밝혔다.

지난해 8월 충북도청 압수수색 이후 1년 만이다.

경찰에 따르면 김 전 지사는 지난해 4월과 6월 윤현우 충북체육회장과, 윤두영 충북배구협회장, 이재수 충북롤러스포츠연맹회장 등 3명으로부터 두 차례에 걸쳐 현금 1100만원을 수수한 혐의를 받고 있다.

또 2024년 8월 괴산군 청천면 자신의 산막 인테리어 비용 2000만원을 윤두영 회장이 대신 부담하도록 한 혐의도 받는다.

경찰은 윤 회장 소유 김치가공업체가 충북도 스마트팜 사업 대상에 선정됐는데, 김 전 지사가 대납의 대가로 이 과정에 관여한 것으로 보고 있다.

경찰은 수사 초기 산막 인테리어 비용 대납과 스마트팜 사업 간 대가성이 있다고 보고 수뢰 후 부정 처사 혐의를 적용했다. 그러나 사업 참여 과정이 직무상 부정한 처사에 해당한다고 보기 어렵다고 판단해 수뢰 혐의를 적용해 검찰에 송치했다.

경찰은 또 김 전 지사에게 금품을 건넨 윤현우 충북체육회장 등 체육계 인사 3명을 청탁금지법 위반 혐의를 적용해 불구속 송치했다. 윤두영 충북배구협회장에게는 뇌물 공여 혐의가 추가로 적용됐다.

김 전 지사는 “금품을 받은 사실이 없다”며 혐의를 부인하고 있다.

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