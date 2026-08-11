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중앙선관위, 서울시장 선거소청 기각…“용지 부족, 선거 결과에 영향 없어”

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본문 요약

중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 제기된 서울시장 선거소청을 기각했다.

11일 중앙선관위의 '선거소청 결정 공고'에 따르면 중앙선관위는 지난 7일 심사를 하고 선거소청 15건 중 3건을 기각하고, 12건을 각하했다.

중앙선관위는 한 유권자가 제기한 서울시장 선거소청에 대해 "투표용지 부족 및 투표 중단에 관해 선거에 관한 규정을 위반한 사실이 존재하나 그 규정 위반이 선거 결과에 영향을 미친 것으로는 볼 수 없다"며 기각했다.

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중앙선관위, 서울시장 선거소청 기각…“용지 부족, 선거 결과에 영향 없어”

입력 2026.08.11 18:29

  • 이예슬 기자

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투표용지 부족 사태 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부가 지난 7월 23일 중앙선거관리위원회 압수수색을 진행했다. 사진은 이날 경기 관천 중앙선거관리위원회 모습. 문재원 기자

투표용지 부족 사태 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부가 지난 7월 23일 중앙선거관리위원회 압수수색을 진행했다. 사진은 이날 경기 관천 중앙선거관리위원회 모습. 문재원 기자

중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 제기된 서울시장 선거소청을 기각했다. 유권자들이 제기한 소청에 대한 것으로 중앙선관위가 지난 지방선거와 관련한 소청에 결정을 내린 것은 처음이다. 이에 따라 국민의힘이 낸 선거소청도 기각 결정이 날 가능성이 커졌다.

11일 중앙선관위의 ‘선거소청 결정 공고’에 따르면 중앙선관위는 지난 7일 심사를 하고 선거소청 15건 중 3건을 기각하고, 12건을 각하했다.

중앙선관위는 한 유권자가 제기한 서울시장 선거소청에 대해 “투표용지 부족 및 투표 중단에 관해 선거에 관한 규정을 위반한 사실이 존재하나 그 규정 위반이 선거 결과에 영향을 미친 것으로는 볼 수 없다”며 기각했다.

조전혁 전 서울교육감 후보와 이대형 전 인천교육감 후보가 각각 제기한 선거소청도 이와 유사한 사유로 기각했다.

중앙선관위는 다른 유권자들이 제기한 서울시장·부산시장·경기지사·부산교육감·경기교육감·부산시의원·대구시의원·경기도의원 비례대표 등 선거소청 총 12건에 대해서는 ‘보정요구 불응’을 이유로 각하했다. 소청 신청서에 결함이 있어 선관위가 보정을 요구했으나 신청자가 이에 응하지 않았다는 것이다.

앞서 국민의힘은 지난 6월17일 서울·경기·인천·울산·부산·전남광주·충북 등 7개 지역 광역단체장 선거에 대해 소청을 제기했다. 이에 대해서는 아직 결론이 나지 않은 상태다. 선관위 관계자는 이날 통화에서 “국민의힘의 소청 제기는 오는 12일 심리가 이루어질 예정”이라 밝혔다.

선거소청은 선거 관리 문제 등을 이유로 선거 효력에 이의를 제기하는 절차다. 선거소청이 접수되면 선관위 소청심사위가 60일 안에 결정을 내려야 한다. 소청이 인용되면 결정 통지일로부터 30일 안에 재선거를 실시하게 된다. 소청인이 기각·각하 결정에 불복할 경우 통지받은 지 10일 이내에 법원에 선거 소송을 제기할 수 있다.

국민의힘은 선거소청이 기각될 경우 선거 소송에 나선다는 입장이다. 박충권 수석대변인은 이날 기자와의 통화에서 “만약에 선관위가 기각 결정을 낸다면 당연히 소송 절차로 갈 것”이라 말했다.

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