[속보]서울 가양동 아파트 화재로 2명 사망··· 뇌병변 어머니와 아들

11일 서울 강서구 가양동의 한 아파트 15층에서 화재가 발생했다. 화재가 발생한 세대에 거주하던 2명이 사망했다.

서울 강서소방서에 따르면 이날 오후 4시55분 가양동의 한 아파트에서 화재가 발생했다. 이 사고로 화재가 난 세대에서 거주하던 30대 남성과 60대 여성이 숨졌다. 이들은 아파트 화단에서 발견됐다. 소방 당국은 고층에서 추락한 것으로 추정하고 있다. 이들은 모자관계로, 60대 여성은 뇌병변 장애를 가지고 있었던 것으로 파악됐다.

화재가 난 옆집에 살던 또다른 60대 여성은 연기흡입 등으로 병원으로 이송됐다. 이번 사고로 40명이 자력대피했다. 아파트 주민 윤정중씨(64)는 “오후 5시쯤에 불길이 확 번지는 거 봤다”며 “화재가 난 동은 예전에도 화재 사고가 몇번 있었다”고 말했다. 아파트 상가에서 상점을 운영하는 최순희씨(62)는 “이 아파트는 지어진지 30년 넘어 노후화되고 무방비 상태였다”며 “화재 현장을 보는데 눈물이 났다”고 말했다.

소방은 오후 5시21분 불을 1차로 진압하고 오후 6시10분 완진했다. 소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 상황 등을 조사하고 있다.