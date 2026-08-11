검찰 ‘기장 살인사건’ 김동환에 무기징역 구형

항공사 기장인 옛 동료를 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 김동환(50)에게 검찰이 무기징역을 구형했다.

11일 검찰은 부산지법 형사7부(부장판사 임주혁) 심리로 열린 김동환의 살인 등 혐의 사건 결심공판에서 무기징역을 구형하고 30년간 전자장치 부착 명령을 내려달라고 재판부에 요청했다.

검찰은 “피고인의 주장처럼 공군사관학교 카르텔이 (김씨를) 음해하거나 불이익을 줬는지 확인되지 않는다”며 “피고인이 독단에 빠져 사적 보복으로 정의를 실현한다고 왜곡했다”고 말했다.

김씨는 이날 최후진술에서 “항공 조종사 문제가 심각하단 걸 알리려 이 짓을 했지만, 재판에서 아무것도 밝히지 못해 씁쓸하다”고 말했다.

김씨는 “아직 남아 있는 5명, 너희 미래는 이미 결정돼 있다”면서 “내가 죽이지 못하고 남아 있는 사람이 있을 경우 대신 죽이고 뒤처리를 해줄 사람들에게 일을 맡기고 시작했다”고 주장하기도 했다.

김씨의 선고 기일은 오는 21일로 지정됐다.

김씨는 지난 3월16~17일 옛 직장동료이자 항공사 현직 기장인 A씨(50대)를 흉기로 여러 차례 찔러 살해하고, 다른 기장 1명을 목 졸라 살해하려다 미수에 그친 혐의를 받는다.

또 범행에 앞서 동료 6명을 살해할 계획을 세우고, 이들의 비행 일정을 확인하려고 항공사 운항 정보 사이트에 17차례 무단 침입한 혐의도 받고 있다.