[강준만의 화이부동]법무부 장관 정성호가 많이 아픈 이유

정성호의 가장 큰 스트레스는 이재명에 대한 절대적 신뢰가 현실 세계와 갈등을 빚는 것에서 비롯된 게 아닐까

절대적 신앙의 세계에서 벗어나 세속적인 세계로 나아가 ‘이재명에 대한 책임’을 내려놨으면 좋겠다

그래야 자신의 삶을 사는 자유를 만끽하고 이런저런 이유로 잃었던 건강도 되찾을 수 있다



(1)“이재명계 좌장인 정성호 더불어민주당 의원이 ‘더 진정성 있게 사과하고 반성하고 혁신의 다짐을 해야 한다’며 ‘내부 총질’ 비판에 직면한 박지현 공동비상대책위원장에게 힘을 실었다. 정 의원은 이날 페이스북을 통해 ‘민주당은 연인원 2000만명이 넘는 국민이 촛불을 들어 만들어준 정권을 5년 만에 검찰 정권에 넘겨줬다’고 지적하면서 이같이 말했다.”(동아일보 2022년 5월26일)



(2)“‘이재명 지키기’용 가짜뉴스와 방탄 추태가 판치는 민주당에서 역설적으로 상식에 부합하는 언행을 하는 이가 ‘친명 좌장’ 정성호 의원이다…‘친명 좌장이니 수사와 관련해 이재명 대표와 얘기를 나누지 않나’라고 물으니 이런 대답이 돌아왔다. ‘난 이 대표와 전혀 얘기 안 한다. 안부 전화나 하는 수준이지, 수사에 대해선 한마디도 안 한다…그리고 날 친명 좌장이라 부르지 말라…난 갈라치기에 질색하는 사람이다. 대선 끝나고 이른바 친명이란 의원들과 밥 한번 먹은 적이 없다.’”(중앙일보 논설위원 강찬호 2023년 1월26일 칼럼)



(3)“정성호 의원도 최고위원 후보로 거론되는 인사들의 ‘명비어천가(이재명+용비어천가)’에 대해 ‘별로 좋아 보이지 않는다’고 쓴소리했다. 그는 ‘최고위원으로서 민주당을 어떻게 혁신할 것이고 다음 지방선거, 차기 대선에서 승리하기 위해서 당이 어떤 방향으로 가야 될 것인지 자기의 비전과 가치를 제시해야 한다’고 주문했다.”(한국일보 2024년 7월11일)



(4)“네 차례 백봉신사상을 수상한 정성호 의원은 대화와 타협을 중시하는 의회주의자로 꼽힌다. 이재명 대통령의 사법연수원 동기이자 38년 정치적 동지라는 인연 때문에 ‘친명계 좌장’으로 불리지만, 수시로 비판을 아끼지 않는 ‘레드팀’ 역할을 자임해왔다…‘친명계 좌장’이란 별칭이 자연스러울 법한데도 그는 태종이 위징을 칭했던 ‘거울 같은 참모’이길 원한다. 이 대통령의 정치적 거울 역할을 해야 한다는 것이다…‘수천만 민심의 바다를 움직여야 할 지도자가 잘못된 길로 들어서지 않게 하는 것’이 그의 참모론이다.”(경향신문 2025년 6월11일)



(5)“역대 정권 내에는 (상식과 규범에 맞는 합리적 행동을 하도록 이끄는) 전두엽 역할을 하는 사람들이 있었다. 인기는 없다 해도 바른말과 쓴소리를 하기 때문에 그들의 영향력을 무시하지 못했다. 지금 정권에선 정성호 법무장관 같은 사람이 전두엽 역할을 해왔다고 생각한다. 그런 그도 시달리다 지쳐서 이제 손을 드는 것 같다.”(조선일보 편집인 양상훈 2026년 7월30일 칼럼)



이상 소개했듯이, 정성호에 대한 언론의 평가는 호의적이다. 감동적인 미담도 많다. 민주당의 강성 당원들은 그를 ‘수박’이라 부르면서 자주 비난하지만, 이는 ‘합리적 온건’이 욕을 먹는 이재명 시대의 업보인지도 모르겠다. 지난해 9월 정치칼럼니스트 윤태곤이 “대통령 눈에 드는 것보다 지지층을 향해서만 세게 지르면 통한다는 성공 전략이 번지고 있다”며 다음과 같이 지적했듯이 말이다.



“이 경쟁에는 직업 공무원도 가세했다. 공개 석상에서 법무부 차관과 검찰 고위 간부는 물론 대통령의 핵심 참모인 민정수석을 ‘검찰 개혁 5적’이라 규정하고 정성호 장관을 맹비난한 임은정 동부지검장이 선두 주자다…이제 ‘정성호 같은 온건파나 고위 관료들은 기득권과 야합하는 배신자’라고 공격당하는 일이 늘어날 것이다.”



이재명 위해선 ‘두 얼굴의 전략’



지난 20여년간 정성호의 정치활동을 유심히 지켜본 나 역시 그에게 강한 호감을 갖고 있었지만, 언제부턴가 그에 대해 ‘이해하기 참 어려운 인물’이라는 생각을 하게 됐다. 정치인이라면 자신이 생색낼 수 있는 일엔 적극적으로 나서야 할 텐데 그런 기회마저 다른 사람에게 양보하는 모습을 여러 번 보면서 “왜 저러지?” 하는 의문이 들곤 했다.



널리 알려진 이야기지만, 서울대 운동권 출신인 정성호는 사법연수원 시절 이재명을 만나 돈 벌 생각만 하고 있던 그를 의식화시키는 데에 성공했다. 문제는 정성호 자신이었다. 의식화 작업에 대한 책임이라고나 할까? 품성이 올곧고 착한 그는 자신이 믿지 않는 일은 할 수 없는 사람이다. 다들 그렇지 않으냐고? 그렇지 않다. 정치인들은 대부분 연기를 한다. 권력자를 믿지 않아도 자신에게 유리하다면 얼마든지 충성할 수 있다. 정치를 일종의 주고받는 거래관계로 보는 것이다. 그러니 마음의 갈등도 없다.



정치인만 그러나? 지식인도 그런다. 한자리하고 싶은 욕망이 앞서면 권력을 가진 정치인에게 줄을 서는 게 중요하지 그 정치인을 믿을 수 있느냐 없느냐를 따지지 않는 법이다. 아니, 충성을 위해 자신의 신념이나 원칙도 얼마든지 바꿀 수 있다. 그런 융통성으로 마음고생할 일이 없으니 격무에 시달려도 정신은 건강하다.



그런데 정성호는 그런 사람이 아니다. 자기가 믿지 않는 일은 못한다. 수많은 논란을 양산해온 이재명을 어떻게 도울 것인가? 그는 무조건 이재명을 믿기로 했다. 물론 나름 믿는 구석도 있었을 것이고 여러 조사를 통해 검증도 했겠지만, 그가 자주 발설해온 “이재명을 믿는다”는 확언의 맥락을 잘 뜯어보면 그의 믿음이 ‘무조건’에 가깝다는 걸 알 수 있다.



바로 여기서 심각한 문제가 발생한다. 그의 ‘이재명 옹호’는 논리적이고 이성적일 때도 많지만, 그렇게 대처하기 어려울 때엔 신앙의 영역으로 도피해버린다. 그를 믿었던 사람들은 여기서 크게 당황할 수밖에 없다. 그는 너그럽고 온화하고 포용력 있는 사람이지만, ‘이재명 옹호’를 위해선 인색하고 과격하고 편협해지는 것도 불사한다.



정권에 도움 될까 생각해봤으면



앞의 1번 인용문을 상기해보자. 정성호는 ‘내부 총질’ 비판에 직면한 박지현을 적극 옹호했지만, 50일 후 박지현이 이재명을 비판하자 “어느 날 갑자기 자다 일어나서 제1야당의 당대표가 된 (사람)”으로 폄하했다. 그해 11월엔 구속된 이재명 최측근인 김용·정진상을 ‘심부름꾼’으로 격하했다. 이재명 보호를 위한 집념, 무섭다!



2번 인용문을 보자. 정성호를 긍정 평가했던 강찬호는 20일 후 배신감을 토로했다. “정 의원이 대장동 비리 의혹으로 구속된 이 대표의 왼팔과 오른팔(정진상·김용)을 ‘특별면회’ 형식으로 만나 논란이 될 수 있는 발언을 했다니 그 자체가 충격적이다.” 만나서 “알리바이를 만들라” “이대로 가면 이재명이 대통령 된다” 같은 말을 했다니, “정 의원의 말을 ‘소신 발언’으로 여기고 칼럼에 소개까지 했던 기자로선 극도의 서운함을 느꼈다”는 심정이 이해가 간다.



정성호의 법무장관 사의 표명이 화제가 된 7월26일 전 의원 조응천은 “정 장관과 대학·사시 동기이고 한때 법사위 바로 옆자리에서 함께 의정활동을 했던 자로서 이런 지적질하는 게 결코 유쾌하지 않다”면서도 “정 장관은 장관 지명 직전 서울대 특강에서 ‘이재명 대통령의 공소 취소가 맞다’고 발언하여 경악을 금치 못했던 기억이 생생하다”고 했다.



이어 “장관 취임 이후로도 지금껏 정성호 장관은 대놓고 정파적인 법무행정으로 일관”했다며 대장동 사건 항소 포기, ‘연어 술파티 의혹’ 법무부 특별점검팀 구성, 박상용 검사 징계, 정유미 검사장 강등 등을 예로 들었다. 사실 큰소리 내지 않고 부드럽게 인사권을 이용해 검사들의 반발을 잠재운 그의 솜씨는 ‘중성자탄’을 연상시킬 정도였다.



정성호의 그런 일련의 조치들이 잘못됐다고 주장하는 게 아니다. 정성호에게 앞서 소개한 5개의 호평과는 상반되는 다른 모습도 있으며, 이런 ‘두 얼굴 전략’이 자신은 물론 이재명 정권에 도움이 되겠느냐는 생각을 해보는 게 좋겠다는 것이다. 아니, 그 이전에 그의 건강이 매우 염려된다. 정성호는 한국일보 인터뷰에서 “수면 장애가 굉장히 심해 잠을 못 잔다. 깊은 잠을 못 자, 잠이 들어도 새벽 2시에 깼다가 한 시간 뒤 다시 깨고 이러니 건강 상태가 몹시 좋지 않다”고 했다.



정성호는 “맡겨진 일에 대한 책임감 때문에 생각이 많아지다보니 이 병, 저 병에 여러 스트레스가 복합적으로 작용한 것 같다”고 했지만, 그의 가장 큰 스트레스는 이재명에 대한 절대적 신뢰가 현실 세계와 갈등을 빚는 데서 비롯된 게 아닌가 싶다. 절대적 신앙의 세계에서 벗어나 세속적인 세계로 나아가 ‘이재명에 대한 책임’을 내려놓고 자신의 삶을 사는 자유를 만끽하면 좋겠다. 그래야 다시 건강도 되찾을 수 있다.