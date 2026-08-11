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통일교 조직을 이용해 국회의원 등 정치인 132명에게 1억8800만원의 정치자금을 불법 기부한 통일교 전·현직 간부들이 재판에 넘겨졌다.

합수본에 따르면 이들은 2019년 9월부터 지난해 1월까지 전국 통일교 조직을 이용해 국회의원 등 132명에게 통일교 단체자금으로 총 218회에 걸쳐 1억8800만원 상당의 정치자금을 불법 기부한 것으로 조사됐다.

합수본은 혐의 규명을 위해 통일교 천정궁 등 24개소를 압수수색하고 금융계좌 480개를 추적했다고 밝혔다.

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정교유착 합수본, 정치인 132명에게 불법기부 통일교 간부 기소

입력 2026.08.11 19:59

  • 이홍근 기자

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김건희 특검팀이 한학자 통일교 총재가 머무는 경기 가평군 천정궁을 압수수색한 지난해 7월18일 통일교 신자들이 건물 입구에서 기도하고 있다. 정효진 기자

김건희 특검팀이 한학자 통일교 총재가 머무는 경기 가평군 천정궁을 압수수색한 지난해 7월18일 통일교 신자들이 건물 입구에서 기도하고 있다. 정효진 기자

통일교 조직을 이용해 국회의원 등 정치인 132명에게 1억8800만원의 정치자금을 불법 기부한 통일교 전·현직 간부들이 재판에 넘겨졌다.

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)는 11일 언론 공지를 통해 전날 윤영호 전 통일교 세계본부장과 송광석 전 세계평화국회의원연합(IAPP) 회장, 이모 전 천주평화연합(UPF) 회장 등 3명을 정치자금법 위반 및 업무상횡령 혐의로 불구속기소 했다고 밝혔다. 범행에 일부 가담한 통일교 산하 지구장 6명은 이날 같은 혐의로 약식 기소했다.

합수본에 따르면 이들은 2019년 9월부터 지난해 1월까지 전국 통일교 조직을 이용해 국회의원 등 132명에게 통일교 단체자금으로 총 218회에 걸쳐 1억8800만원 상당의 정치자금을 불법 기부한 것으로 조사됐다.

합수본은 혐의 규명을 위해 통일교 천정궁 등 24개소를 압수수색하고 금융계좌 480개를 추적했다고 밝혔다. 또 사건관계인 82명을 조사했다고 알렸다.

다만 합수본은 정교유착 의혹의 정점인 한학자 통일교 총재와 정원주 전 비서실장에 대해 “범행에 직접 가담했다는 증거가 불충분하다”며 불송치 결정 및 기록 반환으로 종결 처분했다. 또 돈을 받은 정치인에 대해서도 이들이 사전에 불법임을 알고 정치자금을 받았다고 보기 어렵다며 기소하지 않았다.

합수본은 “통일교 및 신천지 관련 다른 의혹에 대해서도 엄정하고 신속하게 수사를 진행하겠다”고 밝혔다.

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