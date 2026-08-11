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왜 똑같은 문제를 풀어야만 할까

입력 2026.08.11 20:01

수정 2026.08.11 20:03

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[김월회의 아로새김]왜 똑같은 문제를 풀어야만 할까

상상력에도 관성이 있는 듯하다. 얼마 전 개봉한 <호프>란 영화에는 사람들이 상상한 외계인이 등장한다. 그런데 외계인에도 남녀가 있다. 남성 외계인은 인간 남자의 우락부락한 근육질을 지녔고, 여성 외계인은 인간 여성의 자태를 지녔다. 그런데 외계인이 그러할 것이라고 상상한 근거는 무엇일까?

전기차가 처음 보급되던 시절을 떠올려봐도 그렇다. 전기차용 충전기의 외양이 주유기의 외양과 유사할 필요는 없었지만 한동안은 그러한 외양을 띤 충전기가 보급됐다. 물론 충전기를 잘 찾게 하자는 취지에서 그렇게 했을 수 있다. 그렇다면 이것은 어떤가? 부모의 성을 같이 씀으로써 가부장적 질서와 이에 근거한 윤리, 더 나아가 기성의 질서와 관습, 가치관 등으로부터의 탈피를 표방하곤 한다. 그런데 아무리 부모라도 성을 꼭 써야 하는 것일까? 성을 아예 쓰지 않으면 그러한 지향을 더 잘 드러낼 수도 있지 않을까?

얼마 전 대통령이 수능을 맹비판했다. 초보 컴퓨터가 쉬이 푸는 수준의 오지선다형 문제를 풀라고 죽으라고 공부시키는 것은 학생들을 망가뜨리는 일이요, 편하게 채점하고 의심받지 않게 입시 행정을 수행하기 위해 학생들을 희생시키는 것이라며 직설적이고도 신랄하게 헤집었다. 대통령의 이러한 비판에 관계 당국이 제시한 해법은 수능을 서술형, 논술형으로 바꿔야 한다는 것이었다. 역시 수능이라는 익숙한 체제 안에서만, 그러니까 국가가 주도하는 대입용 시험이라는 범위 안에서만 상상했음이다.

아무리 서술형, 논술형 답안을 요구한다고 해도 학생들에게 주어지는 질문은 전국적으로 동일하다. 그렇게 동일하게 제시된 문제에 대해 서술형, 논술형으로 답한다고 하여 과연 대통령도 언급한바, 똑똑한 사람보다도 훨씬 잘 답하는 인공지능(AI)이 일상화된 시절에도 경쟁력 갖춘 인간으로 살아가는 데 정녕 도움이 될까?

바야흐로 범용인공지능(AGI), 초지능인공지능(ASI) 등 인간 역량을 능가하는 AI의 실현이 시시각각으로 현실이 되고 있다. 그럼에도 우리 사회는 대입을 국가가 일원적으로 관리한다는 철 지난 관행 안에 머물러 있으려 한다. 대학별로 자기 대학에 필요하고 적합한 문제로 학생을 선발하게 하는 것이 그렇게도 상상하기 어려운 일일까?

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