[특파원 칼럼]‘당선 가능성’이란 허상

“민주당은 지금 절벽을 향해 굴러가는 자동차와 같다.” 버락 오바마 전 정권에서 백악관 선임고문을 지낸 데이비드 액설로드는 위스콘신 주지사 후보를 뽑는 민주당 경선에서 민주사회주의자인 프란체스카 홍이 선두를 달리자 이렇게 말했다.



본선 경쟁력이 낮은 민주사회주의자를 후보로 뽑으면 민주당은 오는 11월 중간선거에서 필패할 것이고, 도널드 트럼프 대통령이 밀고 있는 ‘부정선거론자’들이 의회와 주정부를 장악할 것이란 주장이다.



어디서 많이 들어본 말이다. 2016년 대선 민주당 경선에서 돌풍을 일으켰던 버니 샌더스를 견제하기 위해 힐러리 클린턴이 내세웠던 논리도 민주사회주의자로는 본선에서 이길 수 없다는 ‘당선 가능성’ 잣대였다. 하지만 누가, 어떤 기준으로 당선 가능성을 판별할 수 있다는 것일까.



‘좌파’는 당선될 수 없다는 주장의 이론적 배경에는 ‘중위 유권자 이론’이 있다. 이 이론은 유권자의 이념 스펙트럼이 정규 분포를 따른다고 가정한다. 즉 유권자 수가 중간에 가까울수록 많고, 양극단으로 갈수록 줄어든다는 것이다.



문제는 과거의 틀로 정의할 수 없는 경제·사회적 문제가 생겨나면서, 대중의 신념 체계가 다차원적으로 변하고 있다는 데 있다. 트럼프 지지자이지만, 내가 사는 카운티에 인공지능(AI) 데이터센터가 들어서는 것을 막고 싶은 유권자는 그 스펙트럼에서 어디에 표시돼야 할까. ‘워크’(정치적 올바름을 비꼬는 말)라면 치를 떨지만, 약값 부담에 허덕이다가 전 국민 의료보험을 간절히 원하게 된 유권자는 또 어떨까.



모든 이슈에서 온건한 견해를 일관되게 유지하는 ‘중도파’는 사실 드물다. 그렇게 보면 ‘당선 가능성’이란 말은 속이 텅 빈 수사이다. 이것은 유권자의 실제 요구에 대한 정밀한 파악과 상관없이, 민주당 주류와 기부자들이 “급진적”이라고 여기는 후보와 정책에 붙이는 딱지에 가깝다.



민주사회주의 후보의 본선 경쟁력이 민주당 주류보다 뛰어나다고 말하고자 하는 것이 아니다. 이들 중 상당수는 정치 경험이 짧아 충분한 검증이 이뤄지지 않았다. 트럼프 대통령과 공화당의 ‘공산주의’ 색깔 공세가 이러한 우려를 어떻게 증폭시킬지 알 수 없다. 그러나 분명해진 것은 민주당 주류가 민주사회주의를 견제하기 위해 ‘당선 가능성’만 앵무새처럼 반복한다면, 더 이상 민주당에 미래는 없다는 것이다.



2016년 민주당 유권자들은 “트럼프를 이길 사람은 힐러리뿐”이라는 말을 믿었다. 하지만 ‘당선 불가능한 후보’라던 트럼프는 힐러리를 이겼고, 2024년엔 카멀라 해리스도 이겼다. 이제 민주당 유권자들은 ‘당선 가능성’ 논리에 더 이상 설득되지 않는다. 경합주인 미시간주 경선에서조차 민주사회주의 후보들이 대거 승리한 것이 이를 보여준다.



역사는 이미 답을 알고 있는지도 모른다. 대공황 시기 급진 좌파 운동이 들불처럼 번지자, 프랭클린 루스벨트 대통령은 배척하는 데만 몰두하지 않았다. 사회보장제도와 실업보험 같은 당시로선 급진적이었던 정책들을 도입해 불만을 흡수했고, 민주당은 한 세대를 지배하는 정당이 됐다. 지금 민주당 주류에게 필요한 질문은 “이들을 어떻게 막을 것인가”가 아니라 “이들을 어떻게 끌어안을 것인가”이다.