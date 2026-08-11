양민혁, 이번엔 벨기에 프로리그로 재임대

토트넘 소속으로 여러 구단 거쳐 베스테를로서 새로운 도전 나서

양민혁(20·사진)이 잉글랜드를 떠나 벨기에 프로축구 무대에서 새로운 도전에 나선다. 디애슬레틱은 11일 벨기에 프로리그 베스테를로가 양민혁의 한 시즌 임대 영입을 놓고 소속팀 토트넘 홋스퍼와 합의했다고 보도했다.



양민혁은 2024년 K리그1 강원FC에서 활약한 뒤 토트넘과 계약했고, 2025년 1월 팀에 합류했다. 그러나 아직 토트넘 소속으로 공식 경기에 출전하지 못했다. 대신 잉글랜드 챔피언십 구단을 돌며 임대 생활을 이어왔다.



첫 행선지는 퀸스파크 레인저스(QPR)였다. 2025년 1월 임대돼 리그 14경기에 출전해 2골을 기록했다.



이후 포츠머스로 임대돼 리그 14경기에서 3골을 넣었지만 임대 계약이 조기에 종료됐다. 지난 시즌 도중에는 코번트리 시티로 다시 임대됐다. 프랭크 램퍼드 감독이 이끈 코번트리는 승격에 성공했지만 양민혁에게 주어진 출전 기회는 많지 않았다. 6개월 동안 출전 시간은 총 29분에 그쳤다.



잉글랜드 2부리그에서 꾸준한 출전 시간을 확보하지 못했던 만큼 베스테를로에서는 경기 경험을 쌓는 것이 우선 과제다. 베스테를로는 토트넘이 유망주들의 경험을 쌓게 하는 임대처로 활용한 구단이기도 하다. 토트넘 소속이던 루카 부슈코비치와 알피 디바인도 베스테를로에서 임대 생활을 했다. 두 선수는 이후 각각 브라이턴 앤드 호브 앨비언과 프레스턴 노스엔드로 이적했다.

