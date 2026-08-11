한국축구 임시 사령탑 ‘페프 오른팔’이냐 ‘K리그 경험자’냐

토렌트, 축구 전술 강점…포예트, 전북 현대 몸담았던 ‘지한파’ ‘11월까지 6차례 A매치 지휘’ 축구협회 공개 채용에 응시 유력 안 알려진 ‘제3 인물’도…이주 평가위 구성, 8월 내 선임 목표

9월부터 11월까지 한국 축구대표팀의 6차례 A매치를 책임질 임시 사령탑은 누가 될까.



‘과르디올라의 오른팔’로 불린 도메네크 토렌트 전 몬테레이 감독(64·왼쪽 사진)과 K리그 전북 현대를 우승으로 이끈 거스 포예트 감독(59·오른쪽), 여기에 아직 이름이 알려지지 않은 ‘제3의 인물’까지 후보군을 둘러싼 관심이 커지고 있다.



대한축구협회는 지난 9일 A대표팀 임시 감독 공개채용 지원서 접수를 마감했다. 국내외 언론을 통해 지원 의사를 밝힌 외국인 지도자들은 파울루 벤투 전 한국 축구대표팀 감독을 제외하고는 대부분 지원서를 제출한 것으로 보인다. 한국인 지도자도 소수 지원한 것으로 전해졌다.



현재로서는 외국인 감독 쪽에 무게가 실린다. 가장 눈길을 끄는 인물은 토렌트와 포예트다.



스페인 출신 토렌트는 세계적인 명장 페프 과르디올라 감독과 11년 동안 호흡을 맞춘 지도자다. FC바르셀로나와 바이에른 뮌헨, 맨체스터 시티에서 과르디올라 감독을 보좌하며 세계 최고 수준의 전술 시스템을 경험했다. 이후에는 뉴욕시티FC, 플라멩구, 갈라타사라이, 아틀레티코 산루이스, 몬테레이 등에서 감독으로 독립해 경력을 쌓았다. 과르디올라 사단 출신답게 전술과 경기 모델 구축에 강점이 있다는 평가를 받는다. 다만 국가대표 감독 경험이 없다는 게 흠이다.



포예트는 한국 축구를 직접 경험했다는 게 강점이다. 전북 현대를 지휘하면서 K리그와 한국 선수들의 특성을 파악했고 성과도 냈다.



한국 축구에 대한 이해도가 높아 별도의 적응 기간이 길지 않을 수 있다는 점은 6경기만 맡는 임시 감독 선임에서 상당한 장점이 될 수 있다. 그런데 포예트 감독이 추구하는 축구가 선수비, 후역습, 크로스에 이은 장신 공격수의 헤더 등 다소 옛날 방식에 가깝다는 게 변수다.



이들 이외에도 몇몇 외국 지도자가 지원했으리라 추측된다. 다만 임시 감독이라 국제적으로 유명한 정상급 지도자가 지원서를 냈을 가능성은 상대적으로 크지 않다는 게 중론이다.



이번 공채 조건은 까다롭다. 감독 혼자가 아니라 최소 5명에서 최대 7명의 코칭스태프를 구성해 하나의 ‘사단’으로 지원해야 한다. 국내외 감독과 코치에게 지도자 자격과 경력 요건도 요구된다. 지도 철학과 게임 모델, 선수 선발 및 관리 방안 등을 담은 자기소개서와 대표팀 운영계획 등도 평가 대상이다.



협회는 국가대표전력강화위원회 위원 일부와 외부 인사들로 이번 주 안에 평가위원회를 구성한다. 서류 적정성 검토를 거쳐 다음 주 온라인 면접을 진행한 뒤 평가 결과에 따라 우선협상 순위를 결정하고 계약 협상에 들어가리라 예상된다. 협회는 “규정에 따라 철저하게 선임 절차를 진행하겠다”며 “외부 인사도 에이전트 등 이해관계자들과 연관되지 않은 인물로 결정될 것”이라고 밝혔다.



대표팀은 오는 9월21일부터 A매치 기간에 들어간다. 9~10월 4경기와 11월 2경기 등 모두 6경기를 치른다. 새 감독이 선수들을 파악하고 명단까지 구성해야 한다는 점을 고려하면 8월 안에는 선임 작업을 마쳐야 한다.



대표팀은 추석 연휴 직전인 9월24일 에콰도르와 대결한 뒤 28일 우루과이와 맞붙는다. 이어서 10월2일에는 베네수엘라, 6일에는 우즈베키스탄과 격돌한다. 9~10월 A매치 4경기 개최 장소와 킥오프 시간은 현재 협의 중이다. 11월 두 차례 A매치 상대는 아직 결정되지 않았다.

