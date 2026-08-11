김시우·김주형·임성재, PGA 플레이오프서 “잭팟 터트린다”

페덱스컵 7위 김시우 활약 기대 김주형 상승세·임성재 부상 탈출 세인트주드 챔피언십 내일 개막

김시우와 김주형, 임성재가 올 시즌 미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프 일정에 돌입한다. 부상 때문에 시즌을 늦게 시작한 임성재는 플레이오프 2차전 진출을 위해 1차전부터 승부를 걸어야 한다.



13일부터 나흘간 미국 테네시주 멤피스의 TPC 사우스윈드(파70)에서 PGA 투어 플레이오프 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십(총상금 2000만달러)이 열린다. 이번 대회에는 정규시즌 마지막 대회인 윈덤 챔피언십을 마쳤을 때 페덱스컵 랭킹 상위 70위 안에 든 선수들만 출전할 수 있다. 페덱스컵 랭킹 60위 대니얼 버거(미국)가 대회 직전 기권했지만 다른 선수가 대신 들어갈 수는 없다.



이번 대회는 지난해에 비해 선수 구성이 더욱 강력하다. 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 출전하기 때문이다. 매킬로이는 지난해 “9월 라이더컵 전에 너무 많은 경기에 출전하고 싶지 않다”고 말하더니 이 대회를 건너뛰었다. 매킬로이는 올 들어 지금까지 PGA 투어 대회에 11차례만 출전하면서 페덱스컵 랭킹 12위에 머물러 있다. 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십 진출을 안정적으로 이루기 위해 이번 대회에 출전하는 것으로 보인다.



한국 선수 가운데 이번 대회 결과가 가장 중요한 선수는 임성재다. 현재 페덱스컵 랭킹 53위인 임성재는 50위 이내 선수만 출전할 수 있는 2차전 BMW 챔피언십에 나가기 위해서는 3계단 이상 순위를 끌어올려야 한다. 올해 초 손목을 다친 임성재는 지난 4일 한국 취재진과 나눈 화상 인터뷰에서 “부상은 완쾌했다. 플레이오프 1차전을 잘 쳐서 2차전에 가는 등 최종전에 나가는 게 목표”라고 밝혔다.



한국 선수 중 가장 높은 페덱스컵 랭킹 7위 김시우는 지난주 휴식한 뒤 이번 대회에 나선다. 올 시즌 21개 대회에 출전해 20차례 컷 통과에 성공한 김시우는 준우승 두 번을 포함해 ‘톱10’에 10번이나 들었고, 지난해 이 대회에서도 공동 14위에 올랐던 만큼 올해도 좋은 성적이 기대된다.



김주형의 상승세도 만만치 않다. 지난달 열린 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 1001일 만에 PGA 투어 4승째를 거두며 화려하게 부활한 김주형은 직전 대회인 윈덤 챔피언십에서 공동 5위에 오르며 페덱스컵 랭킹을 26위까지 끌어올렸다. 김주형이 플레이오프에 진출한 것은 2024년 이후 2년 만이다.



PGA 투어 홈페이지는 “김주형은 최근 두 달 동안 제네시스 스코틀랜드 오픈 우승, US오픈 단독 3위와 공동 5위, 공동 15위, 공동 20위를 기록하며 상승세를 타고 있다”면서 그를 이번 대회 파워랭킹에서 매킬로이(10위)보다 높은 8위에 올렸다.

