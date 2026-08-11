“홍해 바브엘만데브 해협서 화물선 피격···선원 3명 사망”

예멘의 친이란 무장세력 후티 반군이 11일(현지시간) 홍해 입구 바브엘만데브 해협에서 화물선을 공격해 선원 3명이 숨졌다고 알줌후리야TV가 보도했다. 예멘 국민 저항군이 운영하는 알줌후리야TV는 친정부 성향의 매체로 분류된다.

이 매체는 피격된 선박이 상업용 선박이라고 전하면서 선박 이름이나 선주에 대해서는 밝히지 않았다.

후티는 이번 공격이 자신들의 소행이라고 밝히지 않고 있다. 다만 로이터통신은 예멘 소식통을 인용해 오만 살랄라에서 출발해 지부티를 거쳐 항해 중이던 이 선박에서 파키스탄인 2명, 인도네시아인 1명이 숨졌다고 통신에 전했다.

로이터는 또 이번 피해가 후티에 의한 것임이 확인될 경우 지난 2월 미국·이란 전쟁 발발 이후 후티의 선박 공격으로 발생한 첫 사망 사례가 된다고 설명했다.

후티는 지난달 홍해에서 사우디아라비아를 상대로 해상 봉쇄를 선언한 뒤 사우디 유조선 등을 공격해왔다. 사우디가 이에 대응해 후티가 장악한 예멘 지역을 공격하면서 양측 간 긴장은 고조되고 있다. 바브엘만데브 해협은 홍해의 관문으로 세계 해상 물류의 핵심 요충지 중 하나다.