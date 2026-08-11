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외국인 국내 카드 결제, 3년 반 만에 ‘10배’

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본문 요약

외국인의 국내 카드 사용금액이 3년 반 만에 약 10배로 불었다.

다만 외국인 매출이 일부 상권과 매장에 몰렸다.

전체 분석 대상 가맹점 중 최근 1년간 해외카드 매출 상위 1% 매장의 매출액은 66.9%로 집계됐다.

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외국인 국내 카드 결제, 3년 반 만에 ‘10배’

입력 2026.08.11 20:33

수정 2026.08.11 20:34

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  • 서대웅 기자

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서울·미용·의료 분야 집중 한계

외국인의 국내 카드 사용금액이 3년 반 만에 약 10배로 불었다. 다만 외국인 소비의 상당 부분이 서울 지역과 미용·의료 분야에 집중된 것으로 나타났다.

11일 한국신용데이터(KCD)의 ‘해외카드 매출 트렌드 리포트’를 보면 올해 6월 한 달간 KCD 캐시노트 서비스에 연동된 전국 가맹점의 해외카드 매출액은 2023년 1월의 9.6배로 집계됐다. 2023년 1월 해외카드 총매출액을 100으로 두고 월별 지수를 산정한 결과다.

지역별로 보면 최근 1년간(2025년 7월~올 6월) 전체 해외카드 매출액의 65%가 서울에서 발생해 쏠림이 많았다. 경기(11%), 부산(8%), 제주(5%) 등이 뒤를 이었다.

이 기간 매출 증가율은 부산이 60.0%로 가장 높았다. 올해 들어 5월까지 부산을 찾은 외국인 관광객이 194만명으로 지난해 같은 기간(138만명)보다 40% 늘어난 영향으로 분석된다.

서비스업에서는 미용·의료 분야에 외국인 지출이 많았다. 서비스업 해외카드 매출의 40%가 피부과에서 나왔고, 성형외과(14%), 기타 병의원(9%) 등이 뒤를 이었다.

외식업은 백반·한정식(19%), 고기(18%), 양식(8%) 등 상대적으로 고르게 분산됐으며, 유통업은 패션·의류(28%), 편의점(13%) 등의 비중이 컸다.

외국인의 건당 결제금액(객단가)은 모든 업종에서 내국인보다 많았다. 서비스업에서 외국인 객단가는 16만6000원으로 내국인(4만7000원)의 3.5배 수준이었다.

다만 외국인 매출이 일부 상권과 매장에 몰렸다. 전체 분석 대상 가맹점 중 최근 1년간 해외카드 매출 상위 1% 매장의 매출액은 66.9%로 집계됐다. 상위 10% 매장으로 넓히면 점유율은 90%에 달했다.

서울시 지정 관광특구(이태원·명동·종로·잠실·강남 등)의 월평균 해외카드 매출은 348만3000원으로, 골목상권(29만9000원), 전통시장(54만원)보다 최대 12배 가까이 많았다.

이번 분석은 KCD 경영관리 서비스인 캐시노트를 사용하는 사업장 중 해외카드 결제 이력 있는 전국 약 32만8000개 가맹점을 대상으로 이뤄졌다.

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