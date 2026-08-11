하영 측 “친일 단체 명단서 증조부 확인”…하루 만에 ‘사실무근’ 입장 바꿔

배우 하영(본명 안하영·33) 측이 온라인에서 제기된 증조부의 친일 행적 의혹이 사실무근이란 입장을 하루 만에 번복하고 사과했다.

하영의 소속사 비스터스엔터테인먼트는 11일 공식 입장을 내고 “(하영의) 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다”고 밝혔다. 이어 “충분한 검증 없이 ‘사실무근’이라 성급히 답변해 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

하영은 지난 7일 KBS 2TV 예능 프로그램 <옥탑방의 문제아들>에 출연해 “증조할아버지는 양의학을 일본에서 배워오시고 한국에서 개원하신 첫 의사셨다고 들었다”며 “할아버지, 아빠, 언니도 의사”라고 4대째 의사 집안인 사실을 공개했다.

하영은 증조부의 이름을 언급하지 않았다. 방송 후 증조부가 일제강점기에 의사로 활동한 안상호로 알려지면서 그의 행적을 두고 온라인상에서 논란이 제기됐다.

안상호의 친일 의혹의 근거로 거론되는 대표적인 기록은 대정친목회 활동이다. 그는 1916년 창립 당시 21명의 평의원 중 한 명으로 이름을 올렸다. 한국민족문화대백과사전은 이 단체를 ‘친일 단체’로 설명하고 있다. ​대정친목회는 ‘내선융화’를 내세워 조선총독부의 시책에 협조했으며, 1921년 조직 개편 때 이완용 등이 고문으로 선출됐다. 다만 안상호는 민족문제연구소가 2009년 펴낸 친일인명사전에는 등재돼 있지 않다.

소속사는 “하영은 질문에 응하는 과정에서, 집안의 4대 의료가업 이력을 언급한 바 있다”며 “이로 인해 의도치 않게 논란이 빚어진 데 대해 배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황”이라고 밝혔다. 이어 “역사적 사실과 한 인물의 이력을 대중에 전하는 일에 얼마나 신중한 검증이 필요한지 이번 일을 통해 깊이 깨달았다”며 “하영 역시 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다”고 덧붙였다.

논란이 확산하면서 하영이 출연한 <옥탑방의 문제아들> 해당 회차의 다시보기 서비스가 중단됐고, 오는 14일 예정됐던 넷플릭스 ‘이런 엿같은 사랑’의 하영·정해인 인터뷰도 취소됐다.

하영은 2019년 KBS 2TV 드라마 <닥터 프리즈너>로 데뷔해 넷플릭스 <중증외상센터>, <월간남친>, <참교육> 등에 출연했다. 정해인과 함께 지난 7일 공개된 넷플릭스 <이런 엿같은 사랑> 주연을 맡았고, 내년 SBS 드라마 <승산 있습니다> 공개를 앞뒀다.