흔들리는 시장 지표에 금·은 가격 ‘꿈틀’

안전자산 선호 부각…급락 후 반등 미 고용지표 악화 금리 인상 ‘후퇴’ 각국 미 국채 대신 매입 증가 영향

금과 은 가격이 고개를 들고 있다. 연초 사상 최고치를 찍은 뒤 6월까지 큰 폭으로 하락했지만 최근 미국의 고용지표 악화, 각국 중앙은행의 매입 흐름, 인공지능(AI) 투자의 불확실성 증가 등이 금은 가격 상승을 뒷받침하는 것으로 분석된다.



11일 한국금거래소에 따르면 순금 한 돈(3.75g)을 소비자가 살 때 가격은 88만1000원으로 전날 대비 1.1% 올랐다. 순금 가격은 지난 1월29일 112만1000원으로 최고치를 찍은 뒤 줄곧 하락해 지난 4일 81만4000원까지 떨어졌다. 하지만 최근 1주일 사이 8% 넘게 급등했다.



국제 금 가격도 비슷한 흐름을 타고 있다. 시카고파생상품거래소그룹(CME) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 금 선물 가격은 지난 1월 말 1트로이온스(31.1g)당 5500달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했으나 지난달에는 4000달러대 초반까지 밀리는 등 반년간 약 26% 하락했다. 그러나 지난달 말부터 약 9% 반등, 10일(현지시간)에는 온스당 4419.7달러에 거래를 마쳤다.



은값 등락 폭은 더 크다. 지난 1월 말 트로이온스당 116달러까지 올랐던 국제 은 가격은 지난달 56달러로 반 토막이 났다가 지난 10일 66달러까지 19% 뛰었다.



최근 금은값이 반등한 배경으로는 미국의 고용지표 악화가 첫손에 꼽힌다. 지난 7일 발표된 미국의 7월 비농업 취업자 수가 예상치를 크게 밑돌면서 올해 하반기 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 올릴 것이란 관측에 다소 힘이 빠졌다. 금은은 이자나 배당이 없는 무이자 자산이어서 금리가 올라갈 때는 투자 매력이 떨어지고, 금리가 내려갈 때 수요가 커지는 경향이 있다.



각국 중앙은행도 큰손 노릇을 하고 있다. 세계금협회(WGC) 집계 기준 2분기 전 세계 중앙은행의 금 순매입량은 288.9t으로 전년 동기 대비 62% 늘었다. 중국 인민은행은 20개월 연속 순매입을 이어가고 있다. 한국은행도 지난 2분기 금 상장지수펀드(ETF)를 소량 사들인 데 이어 13년 만에 처음으로 실물 금 매입도 추진 중이다.



중앙은행들은 전통적으로 외환보유액을 미국 국채 같은 달러 자산으로 보관해왔다. 그러나 최근 러시아·우크라이나 전쟁과 미국·이란 전쟁 등 지정학적 갈등이 늘면서 금과 같은 안전자산으로 다변화하는 것으로 풀이된다.

