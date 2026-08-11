한화, 미국 현지 조선소 추가 확보 추진

호주 방산업체 오스탈의 미국 사업부, 1조7000억원에 인수 타진 필리조선소에 이어 핵잠 공급망 참여…‘마스가’ 시장 선점 총력

한화그룹이 호주 조선·방산업체 오스탈에 미국 사업부인 오스탈USA 인수를 원한다는 제안을 하고 나섰다.



미국 현지에서 건조한 선박 수를 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 평가 기준으로 삼겠다는 도널드 트럼프 미국 행정부 요구에 대응하고 함정 시장을 선점하려는 전략으로 풀이된다.



한화디펜스USA는 10일(현지시간) “오스탈 미국 사업부 인수를 위한 예비적이고 구속력 없는 제안을 했다”고 밝혔다. 오스탈도 홈페이지를 통해 한화디펜스USA가 미국 법인을 인수하겠다는 뜻을 전해왔다고 밝혔다. 그러면서 한화디펜스USA가 오스탈USA 기업 가치를 10억5000만~12억달러(약 1조4854억~1조6976억원)로 책정했다고 설명했다.



오스탈 본사의 상장 주식이나 호주·필리핀·베트남 사업은 거래 대상에서 제외된다.



오스탈USA는 미국 앨라배마주 모빌의 조선소를 거점으로 미 국방부와 해군, 해안경비대 함정을 건조하는 업체다. 직원은 3500명으로 수주 잔액은 100억달러(약 14조1510억원) 규모다.



특히 핵추진잠수함 모듈 제작에 강점이 있다. 미 해군 버지니아급 공격형 핵추진잠수함과 컬럼비아급 전략 핵추진잠수함에 오스탈USA 제품이 탑재돼 있다. 제너럴다이내믹스 등 대형 방산업체를 고객사로 두고 있다.



앞서 한화그룹은 지난해 호주의 오스탈 본사 지분 19.9%를 확보했다. 나아가 오스탈USA 인수에 성공하면 한화는 미 해군 핵추진잠수함 공급망과 생산기반까지 갖추게 된다. 월스트리트저널은 “미국의 가장 민감한 해군 프로그램을 포함한 주요 국방 계약에 참여할 수 있게 된다”고 보도했다.



한화그룹은 2024년 미국 펜실베이니아주 필리조선소를 인수하는 등 현지 생산거점 마련에 총력전을 펼치고 있다.



하워드 러트닉 미 상무장관은 지난달 워싱턴에서 마스가 프로젝트 일환으로 열린 한·미 조선협력센터(KUSPC) 개소식에 참석해 “미국에서 선박을 몇척 만들었는지라는 단순한 숫자로 프로젝트를 평가하겠다”고 말했다. 이에 한화그룹이 국내 조선업체 가운데 가장 유리한 고지를 점했다는 평가가 나왔다.



한화그룹은 오스탈USA 인수 추진에 대해 “미국 조선업 재건에 크게 이바지하는 것을 최우선 과제로 삼고 있다”며 “미국 내 사업 기반을 확대하기 위한 다양한 방안을 모색하고 있다”고 밝혔다. 한화디펜스USA는 미군에 탄약을 공급하기 위해 미 아칸소주에 공장을 건설하는 방안도 추진하고 있다.



다만 한화그룹은 현재는 오스탈USA 인수를 타진하기 위한 초기 단계로, 향후 사업 운영과 재무상태를 자세히 평가하는 실사를 진행할 계획이라고 밝혔다. 오스탈 이사회는 한화그룹에 4주간의 실사 기간을 줬다. 미국 외국인투자심의위원회와 국방방첩안보국 등 미국 정부의 승인도 필요하다.

