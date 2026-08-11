컴활 자격증, AI 시대 취업에도 필수?!

500대 기업 신입 직원 보유 1·2위 “데이터 통찰력 보증” 긍정 평가 속 서류 걸러내기 위한 ‘스펙’ 지적도

인공지능(AI) 기술의 급격한 발전 속에서도 주요 기업에 입사하는 청년들이 가장 많이 보유한 국가기술자격증은 ‘컴퓨터활용능력’(컴활)인 것으로 나타났다.



대한상공회의소가 한국고용정보원 데이터를 바탕으로 2024년 국내 500대 상장기업에 신규 입사한 청년(만 18~34세) 6만5743명의 국가기술자격 취득 현황을 분석한 결과를 11일 발표했다. 자격증을 보유한 청년 취업자 2만3055명 중 9780명(42.4%)이 대한상의 시행 11종 국가기술자격을 보유한 것으로 집계됐다. 개별 종목별 순위에서는 스프레드시트·데이터베이스 활용 능력을 검증하는 컴퓨터활용능력 1급(5473명)과 2급(3967명)이 나란히 1·2위를 차지했다. 3위인 지게차운전기능사(1891명)와 비교해도 2배가 넘는다. 취업 시장에서 데이터 기반의 사무 처리 능력이 여전히 필수적인 ‘스펙’으로 여겨지는 것으로 보인다.



고용노동부와 한국산업인력공단의 통계를 보면 2025년 국가기술자격시험 전체 응시자 약 229만명 중 컴활 2급(24만7841명)과 1급(15만1464명)의 응시 인원이 자격시험과목 중 가장 많았다.



최근 10년 추이를 봐도 코로나19 이전 대비 이후 연평균 필기 응시자가 1급은 23.4%, 2급은 21.3% 각각 늘며 견고한 수요를 유지했다.



전문가들은 생성형 AI가 급부상하는 환경임에도 ‘컴활’의 인기가 건재한 이유로 ‘데이터 통찰력’을 꼽는다. 정동열 한국공학대 교수(한국직업자격학회 부회장)는 “데이터의 구조와 흐름을 꿰뚫어 보는 사람이 AI와 협업할 때 생산성과 결과물의 수준이 완전히 달라지는데, 직접 데이터를 다루고 검증해본 경험이 그 출발점”이라고 말했다.



다만 일각에서는 기업 채용의 관성과 자격증 시장의 이해관계가 맞물려 만든 자격증 과열 양상이라는 비판도 제기된다. AI 시대에 실무 현장과의 접점이 옅어졌음에도 기업이 서류 걸러내기용으로 컴활을 계속 요구하다보니 취업준비생들은 ‘불안감에 등 떠밀린 스펙 쌓기’를 반복하는 것 아니냐는 지적이다. 현재 1·2급 1회 시험 비용은 필기·실기 시험 및 자격증 발급 등을 포함해 총 5만4000원가량이다.

