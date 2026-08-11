폭염에 말라붙은 유럽 경제…올해 GDP 1% 증발 위기

경제 손실 295조원 추산…라인강 ‘두 동강’ 전망에 스위스도 비상

유럽을 덮친 폭염이 올해 유럽연합(EU) 국내총생산(GDP)을 1％가량 끌어내릴 수 있다는 전망이 제기됐다.



10일(현지시간) 독일 주간지 슈피겔에 따르면 네덜란드 트리오도스 은행은 최근 보고서에서 폭염에 따른 EU의 경제적 손실이 1800억유로(약 294조8000억원)에 이를 것으로 추산했다. 이는 EU 집행위원회가 전망한 올해 경제성장률 1.1%에 달하는 수치다.



트리오도스는 폭염으로 인한 노동 생산성 감소로 EU 회원국 GDP가 0.6％ 줄어들고, 농업 생산량은 3~7％ 감소할 것으로 내다봤다. 보고서에는 “식료품 가격 상승과 전력 생산 감소, 전기요금 인상, 도로·철도·내륙 수운 운송 장애가 피해를 키운다”는 내용이 포함됐다. 폭염에 반복적으로 시달리는 프랑스의 경우 더위가 GDP를 1.4％ 감소시켜 0.6％ 역성장할 수 있다고 예측했다. 독일 보험사 알리안츠 역시 지난 6월 2주간 폭염으로만 유럽 GDP가 0.3％ 줄었다고 분석한 바 있다.



유럽에서는 올여름 폭염과 가뭄으로 라인강과 다뉴브강 수위가 급격히 낮아지면서 물류와 산업 생산에도 차질이 빚어지고 있다. 라인강을 따라 생산시설을 둔 독일 주요 화학업체들이 영향을 받고 있다. 헝가리는 다뉴브강 수위 저하로 냉각수 확보에 어려움을 겪으면서 원전 운영 중단 위기에 처했다. 루마니아는 체르나보더 원전 원자로 1기의 가동을 중단했다.



독일 내륙 수운의 약 80％를 담당하는 라인강이 끊길 수 있다는 전망도 나왔다. 옌스 슈바넨 독일내륙수운협회(BDB) 회장은 “이번주 카우프 수위측정소에서 처음으로 한 자릿수 수위가 기록될 것으로 보인다”며 “이 경우 더 이상 라인강 전 구간을 운행할 수 없고 두 구간으로 나뉘는 셈”이라고 말했다. 카우프는 라인강 중류 코블렌츠와 마인츠 사이 유역으로 원래 수위가 얕은 대표적 병목 구간이다.



라인강 수운에 무역의 약 10％를 의존하는 내륙국 스위스도 비상이 걸렸다. 스위스 SRF방송은 라인강이 중간에 끊기면 화물차나 기차로 환적하는 비용이 많이 들고 부피가 큰 기계 등은 도로 운송이 원칙적으로 불가능하다고 지적했다.



AFP통신은 EU의 기후변화 감시기구인 코페르니쿠스 자료를 분석한 결과 지난달 기준 라인강의 85％ 구간에서 유량이 관측 이래 최저치를 기록했다고 전했다. 영국 템스강은 95％, 유럽 10개국을 지나는 다뉴브강은 3분의 2 구간에서 유량이 최저치를 나타냈다.

