청와대, ‘무단 증축’ 논란 김상호 춘추관장 징계 후 면직

청와대가 다세대주택 무단 증축 논란이 불거진 김상호 춘추관장(보도지원비서관)을 징계한 뒤 면직 처리했다.

청와대 관계자는 11일 “김 관장의 면직안이 최종 재가됐다”고 밝혔다.

김 관장은 서울 강남구 대치동에 보유 중인 5층짜리 다세대주택 건물의 1층이 무단 증축된 상태로 임대 중인 사실이 드러나 논란이 됐다. 건축물대장과 공직자 재산신고 내역에는 6가구가 주거하는 것으로 돼 있는 해당 건물에 실제로는 7가구가 거주하고 있는 것으로 알려졌다.

김 관장은 “2014년 매입 당시 해당 부분이 미등록건축물이란 사실을 인지하지 못했으며, 이후 임차인을 구하는 과정에서 알게 됐다”고 밝혔다. 그는 “주차장 일부를 원룸으로 개조하는 사례는 전국화된 현상이어서 정부는 ‘특정건축물 정리에 관한 특별조치법’을 입법해 양성화를 적극 유도하고 있다”며 “관련 자료와 건축물 현황을 확인해 양성화 절차를 적극 추진할 예정”이라고 했다.

앞서 김 관장은 지난 4일 이재명 대통령에게 춘추관장직 사직서를 제출한 것으로 전해졌다. 청와대는 후임자 인선 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다.

언론인 출신인 김 관장은 이 대통령이 성남시장이던 2017년 처음 인연을 맺은 후 줄곧 지근거리에서 공보 업무를 담당해온 측근으로 평가된다. 그는 지난해 6월 이 대통령 취임 직후부터 용산 대통령실로 출근해 춘추관장으로 1년 2개월 동안 근무했다.