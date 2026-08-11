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전남과 통합 한 달여…옛 광주 5개 구 ‘시 전환’ 추진 논란

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본문 요약

전남광주시 소속 옛 광주 5개 자치구가 '자치시'로 전환을 추진하며 논란이 일고 있다.

전남광주시가 출범한 지 두 달도 채 되지 않았지만 이 같은 움직임이 있는 이유는 통합 후 옛 전남 시군과 옛 광주 자치구 간 자치권과 재정권에 차이가 있다는 문제제기 때문이다.

시군은 지방교부세법에 따라 정부로부터 직접 보통교부세를 받을 수 있지만, 자치구는 시에서 배분한 '조정교부금'만 받을 수 있다.

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전남과 통합 한 달여…옛 광주 5개 구 ‘시 전환’ 추진 논란

입력 2026.08.11 20:59

수정 2026.08.11 21:00

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  • 강현석 기자

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“시군 체제 전남과 달리 광주는 자치구로 이뤄져 자치·재정권 제한”

전남광주시 소속 옛 광주 5개 자치구가 ‘자치시’로 전환을 추진하며 논란이 일고 있다.

전남과 광주는 행정통합으로 하나의 광역단체가 됐지만 시군 체제였던 전남과 달리 광주는 자치구로 이뤄져 있어 통합 이후 전남보다 자치권·재정권이 제한받고 있다는 것이다.

다만 광주 내부에서도 기존 5개 자치구가 시로 승격될 정도의 역량이 되지 않는다는 지적이 나온다. 여전히 정서적 통합이 되지 않아 옛 광주시민들 사이에서는 ‘광주’라는 지역 명칭이 완전히 사라질 수 있다는 우려의 목소리도 있다.

11일 경향신문 취재를 종합하면 양부남 더불어민주당 의원(전남광주 서구을)은 지난 10일 ‘전남광주통합특별시 특별법 개정안’을 대표발의했다. 전남광주시 소속 27개 시구군 중 5개 구를 자치시로 전환하는 것이 개정안의 골자다. 옛 광주 5개 자치구인 동구와 서구, 남구, 북구, 광산구를 폐지하고 동광주시·서광주시·남광주시·북광주시·광산시를 새로 설치하자는 것이다.

전남광주시가 출범한 지 두 달도 채 되지 않았지만 이 같은 움직임이 있는 이유는 통합 후 옛 전남 시군과 옛 광주 자치구 간 자치권과 재정권에 차이가 있다는 문제제기 때문이다.

가장 큰 차이는 재정권이다. 시군은 지방교부세법에 따라 정부로부터 직접 보통교부세를 받을 수 있지만, 자치구는 시에서 배분한 ‘조정교부금’만 받을 수 있다. 권한에도 차이가 있다. 옛 전남 22개 시군은 도시계획이나 공원·휴양시설 설치, 대중교통, 지방경제 육성 등 42개 사무를 직접 시행할 수 있지만 자치구는 이 같은 권한이 없다. 옛 광주 5개 자치구에 속한 농촌도 다른 시군 농촌에 비해 국비 지원과 세제 혜택이 적다.

양 의원은 “이미 전남광주시로 통합된 이상 어디에 거주하느냐에 따라 행정 서비스의 차이가 발생해서는 안 된다”고 밝혔다. 구청장협의회도 “통합시의 자치권과 재정 불균형을 바로잡아야 진정한 통합”이라고 주장했다.

자치구의 시 전환은 신중히 검토해야 한다는 주장도 있다. 전남광주시가 기존 광주 지역의 도로와 상하수도 관리, 생활 폐기물 처리, 도시계획, 대중교통 등 업무를 수행하는 만큼 자치구를 시로 전환하지 않아도 당장 주민 불편이 크지 않다는 것이다. 정서적으로 여전히 광주시민인 지역 민심도 시 전환에 부정적이다.

전남광주시 관계자는 “자치구가 시가 될 경우 광역 행정 업무와 재정 등 여러 문제가 발생할 수 있다”면서 “태스크포스를 구성해 먼저 전반적인 사항에 대한 논의를 해야 한다”고 밝혔다.

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