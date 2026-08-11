한강 드론쇼, 상반기 5회에 12만5000명 몰려

서울시 “하반기에도 3회 공연”

서울시내 한강공원에서 열리는 드론 공연인 ‘2026 한강불빛공연’(드론 라이트 쇼)에 상반기에만 약 12만5000명이 방문한 것으로 집계됐다.



서울시는 올해 상반기 5회 진행된 드론 라이트 쇼 현장을 총 12만5358명이 찾았으며, 회차당 평균 방문객 수는 약 2만5000명이라고 11일 밝혔다. 공연일 직전 4주간 같은 요일 평균 방문객보다 약 97% 늘어난 수치다.



외국인 관광객의 발길도 이어졌다. 상반기 전체 관람객 3명 중 1명은 외국인으로, 총 4만3395명이 방문했다. 특히 지난 4월10일 서울 영등포구 여의도한강공원에서 방탄소년단(BTS)의 노래를 배경으로 진행한 <BT21 in Seoul> 공연 방문객 중 절반은 외국인이었다.



온라인의 반응도 뜨거웠다. 3회차 공연인 ‘스타워즈’ 테마의 특별공연 영상은 서울시 공식 유튜브에서 조회 수 77만회를 돌파했다. 조회 수의 93.4%는 해외에서 발생했다.



방문객이 늘면서 주변 상권도 활성화됐다. 공연 당일 여의도한강공원, 송파구 잠실한강공원, 광진구 뚝섬한강공원 인근 상권의 카드 매출은 평상시 대비 17% 증가했다. 특히 뚝섬한강공원 인근 상권 매출액은 39% 증대됐다.



서울시는 상반기 성과를 바탕으로 하반기에도 뚝섬한강공원에서 3회의 공연을 선보인다. 10월31일에는 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업해 슈퍼히어로 세계관인 ‘마블(Marvel)’ 테마로 특별공연을 진행한다. 마블 캐릭터와 스토리를 바탕으로 역대 최대 규모인 2000대의 드론을 활용해 공연을 펼칠 예정이다.



조성호 서울시 관광체육국장은 “한강 드론 라이트 쇼는 관광객을 서울의 밤으로 이끌고 주변 지역에도 활력을 불어넣는 대표 야간관광 콘텐츠로 자리 잡았다”며 “앞으로도 서울에서만 경험할 수 있는 차별화된 콘텐츠를 지속 발굴해 세계인이 찾고 싶은 매력적인 야간관광 도시를 만들어가겠다”고 말했다.

