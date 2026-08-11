전투기 교신 엿듣고, 한·미 훈련 정보 빼돌려…중국군 출신 2명 구속

한·미 공군 주둔 군산공항 인근서 단방향 수신기·안테나 통해 도청 험프리스 군용품점 수년간 운영 주한미군 직원 포섭해 정보 수집

국군과 미군의 주요 군사시설을 도청하거나, 주한미군 관계자를 포섭해 군사 정보를 빼돌린 중국인 2명이 구속됐다. 이들은 모두 중국군 출신인 것으로 나타났다.



경기남부경찰청 안보수사과는 일반이적 및 통신비밀보호법 위반 혐의로 중국 국적의 A씨(60대)를 구속했다고 밝혔다. 중국군(인민해방군) 출신인 A씨는 지난 4월 한·미 공군 전력이 있는 전북 군산공항 인근에서 전투기와 관제탑 간 교신 내역을 도청한 혐의를 받는다. 그는 단방향 수신기인 ‘SDR 수신기’와 안테나, 노트북 등 수신장치를 호텔방 안에 설치한 다음 범행을 저지른 것으로 조사됐다.



SDR 수신기는 특정 주파수의 신호를 잡기 위해 전용 칩과 회로 등을 교체해야 하는 아날로그 방식과 달리 노트북 소프트웨어 업데이트만으로도 다양한 대역의 주파수를 수신할 수 있는 장비라고 경찰은 설명했다. 일반 무전기가 양방향 소통이 가능한 것과 달리 단방향으로 수신만 할 수 있어 도청 시 교신 대상자들이 알아채기 어렵다고 한다.



경찰은 관련 첩보를 입수해 A씨의 행적을 추적한 끝에 검거했다. 경찰은 A씨가 2024년 1월부터 관광비자를 이용해 한국을 여러 차례 오간 출입국 기록을 확인했다. 최근 입국 시기에는 한·미 공군의 군사훈련이 있었던 것으로 파악됐다. A씨는 경찰 조사에서 “항공기 교신 내역을 듣는 게 취미”라고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 그가 도청한 교신 내역을 외부로 유출했는지 등을 수사 중이다.



경찰은 주한미군 관계자를 포섭해 군 관련 자료를 빼돌린 중국인 B씨(45)도 일반이적 및 군사기지법 위반 혐의로 구속해 조사 중이다. 중국동포인 B씨는 2021년 11월부터 지난 5월까지 주한미군 기지인 경기 평택 캠프 험프리스(K-6)에서 근무하는 한국인 C씨를 포섭해 군사 관련 자료를 빼돌린 혐의를 받는다.



중국군 전역자인 B씨는 험프리스 정문 근처에서 군용물품을 판매하는 군장점을 운영하며 수년간 범행을 지속해온 것으로 파악됐다. B씨는 C씨에게서 한·미 연합 군사훈련인 을지 자유의 방패 자료를 비롯해 인사 자료 등을 건네받았다. 또 지휘부의 근무부서나 취임식 사진 등을 수집하는 한편 험프리스 내부의 무기 이동 상황을 촬영하기도 했다. B씨는 경찰 조사에서 “군장점 사업에 필요한 정보를 모은 것”이라고 주장한 것으로 전해졌다.



B씨에게 군사 정보를 제공한 C씨는 배임수재 혐의로 입건됐다. 경찰은 C씨가 일반이적 및 군사기지법 위반 혐의 공범관계에 해당하는지를 조사 중이다.

