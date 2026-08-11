평택 위험물 창고 화재, 9시간 만에 초진

대전 등 4개 시도서 소방 지원 원인 조사…인명피해는 없어

경기 평택시의 대형 위험물 보관창고에서 화재가 나 9시간여 만에 큰 불길이 잡혔다.



경기소방재난본부는 11일 오전 9시8분을 기해 평택시 청북읍 토진리 소재 PJK 평택1센터 화재의 큰 불길을 잡고 초진을 선언했다. 화재로 인한 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.



불은 이날 0시3분 PJK 센터 내 건물 7개 동 중 연면적 937㎡의 1층짜리 창고동에서 발생했다. 불이 난 창고는 인화성 액체인 제4류 위험물(특수인화물, 석유류 등) 100여종과 일반 화학물질 등 총 191만ℓ를 보관하도록 허가받았다.



특수물류 분야에서 국내 단일 사업장 기준 최대 규모로 알려진 PJK 센터에 보관된 총위험물 허가량은 불이 난 창고를 포함해 1255만ℓ에 달한다. 또 센터 인근에는 다른 공장과 물류창고들도 밀집해 있었다.



불길이 좀처럼 잡히지 않자 소방당국은 오전 3시39분 국가소방동원령을 발령했다. 이에 따라 충남, 세종, 충북, 대전 등 인근 4개 시도에서 소방 물탱크차와 화학차 등 26대가 지원에 나섰다.



소방당국은 이날 타 시도 지원 차량 28대를 포함해 장비 102대, 인력 255명을 현장에 투입해 진압 작전을 벌였다.



총력 대응 끝에 불길을 잡은 소방은 오전 6시21분 국가소방동원령을 일부 해제하고 차량 21대를 철수시켰다. 이어 오전 8시30분 대응 단계를 해제했다. 초진 선언 후 잔불 정리 등 수습 작업을 진행하고 있다.



소방당국은 진화 작업을 마치는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다. 홍장표 경기도 소방재난본부장은 “현장 대원들이 밤새 방어선을 지켜낸 끝에 인명 피해 없이 연소 확대를 막아낼 수 있었다”며 “완전 진화까지 대원 안전을 최우선으로 총력을 다하겠다”고 말했다.

