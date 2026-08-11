‘샤이 정청래’ vs ‘대세 김민석’…호남권 권리당원 투표 시작

당원 33% 해당 ‘최대 승부처’…여론조사마다 지지율 차이 커 ‘예측불허’ 정 후보 “호남은 민주당의 어머니”…김 후보 “호남 화끈하게 밀어줘야”

더불어민주당 8·17 전당대회 최대 승부처인 호남권 권리당원 투표가 나흘 일정으로 11일 시작됐다. 당대표 후보인 김민석 의원이 호남에서 우위라는 전망이 많지만 여론조사마다 차이가 커 판세를 장담하기 어렵다. 과반 득표를 자신하는 김 의원이 서울과 호남을 오간 반면, 경쟁자 정청래 의원은 호남에 올인했다.



리얼미터가 지난 9~10일 만 18세 이상 호남권 민주당 지지층과 무당층 167명을 대상으로 실시해 이날 발표한 당대표 지지도 조사(무선ARS 방식, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트)에서 김 의원은 57.7% 지지율을 기록했다. 정 의원은 28.2%, 송영길 의원은 6.8%를 얻었다. 전국 민주당 지지층 및 무당층 1053명을 대상으로 한 조사에서는 김 의원 46.8%, 정 의원 35.2%, 송 의원 6.5% 순이었다.



반면 뉴시스가 에이스리서치에 의뢰해 지난 9~10일 전국 만 18세 이상 1018명을 대상으로 실시한 차기 당대표 적합도 조사(무선ARS 방식, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)에선 정 의원이 38.3%를 얻어 김 의원(36.9%)을 앞섰다. 민주당 지지층과 무당층(646명)으로 좁히면 김 의원 36.9%, 정 의원 36.7%, 송 의원 7.5% 순으로 나타났다.



호남은 전체 권리당원 152만명 중 51만명(33%)이 있는 핵심 승부처다. 김 의원 측은 이재명 정부의 국정을 뒷받침할 후보임을 강조하는 전략이 호남에서 먹혀들고 있다고 본다. 김 의원은 유튜브 방송 <정어리TV>에 출연해 “당대표가 되면 3대 메가프로젝트를 ‘호남대한 3대 메가프로젝트’라고 부를 것”이라며 “호남에 기회가 있다면 화끈하게 밀어줘야지 하는 (이 대통령) 워딩을 보면서 찐사랑임을 알았다”고 말했다.



정 의원은 연일 ‘호남 어머니론’을 꺼내들며 호남의 전통 지지층 표심에 구애하고 있다. 정 의원은 유튜브 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에서 “호남은 민주화의 성지이고, 호남은 민주당의 어머니”라며 “호남에 계신 어머니들께서 정청래를 지켜주실 것이라는 믿음을 갖고 있다”고 말했다.



김 의원은 이번 주말 순회경선이 예정된 서울과 호남을 오간 반면, 정 의원은 종일 호남에 머물며 당원들을 만났다. 정 의원은 지난해 전당대회 호남권 권리당원 투표에서 66.49% 지지를 얻으며 당시 경쟁자인 박찬대 현 인천시장을 크게 앞섰다. 정 의원 측은 호남의 물밑 정서에 ‘샤이 정청래’가 많을 것으로 기대하고 있다.



지방선거에서 불거진 호남권 공천 잡음으로 정 의원에 대한 비호감 여론이 커진 것은 변수다. 한 호남권 의원은 “대표 시절 암암리에 자기 사람을 심었다는 공천 관련 불만이 큰 데다 자기 정치를 한다는 여론이 있다”고 했다. 정 의원 측은 호남권 의원들 상당수가 김 의원을 지지하는 상황에서 ‘당심’은 다르다고 보고 있어 실제 판세는 지켜봐야 한다는 시각도 제기된다.

