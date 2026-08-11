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본문 요약

더불어민주당 8·17 전당대회 최대 승부처인 호남권 권리당원 투표가 나흘 일정으로 11일 시작됐다.

전국 민주당 지지층 및 무당층 1053명을 대상으로 한 조사에서는 김 의원 46.8%, 정 의원 35.2%, 송 의원 6.5% 순이었다.

반면 뉴시스가 에이스리서치에 의뢰해 지난 9~10일 전국 만 18세 이상 1018명을 대상으로 실시한 차기 당대표 적합도 조사에선 정 의원이 38.3%를 얻어 김 의원을 앞섰다.

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‘샤이 정청래’ vs ‘대세 김민석’…호남권 권리당원 투표 시작

입력 2026.08.11 21:24

  • 심윤지 기자

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당원 33% 해당 ‘최대 승부처’…여론조사마다 지지율 차이 커 ‘예측불허’

정 후보 “호남은 민주당의 어머니”…김 후보 “호남 화끈하게 밀어줘야”

‘호남 올인’ 정청래 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 11일 전남광주 북구 풍향동 광주교육대학교에서 강연을 하고 있다. 연합뉴스

‘호남 올인’ 정청래 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 11일 전남광주 북구 풍향동 광주교육대학교에서 강연을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 8·17 전당대회 최대 승부처인 호남권 권리당원 투표가 나흘 일정으로 11일 시작됐다. 당대표 후보인 김민석 의원이 호남에서 우위라는 전망이 많지만 여론조사마다 차이가 커 판세를 장담하기 어렵다. 과반 득표를 자신하는 김 의원이 서울과 호남을 오간 반면, 경쟁자 정청래 의원은 호남에 올인했다.

리얼미터가 지난 9~10일 만 18세 이상 호남권 민주당 지지층과 무당층 167명을 대상으로 실시해 이날 발표한 당대표 지지도 조사(무선ARS 방식, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트)에서 김 의원은 57.7% 지지율을 기록했다. 정 의원은 28.2%, 송영길 의원은 6.8%를 얻었다. 전국 민주당 지지층 및 무당층 1053명을 대상으로 한 조사에서는 김 의원 46.8%, 정 의원 35.2%, 송 의원 6.5% 순이었다.

반면 뉴시스가 에이스리서치에 의뢰해 지난 9~10일 전국 만 18세 이상 1018명을 대상으로 실시한 차기 당대표 적합도 조사(무선ARS 방식, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)에선 정 의원이 38.3%를 얻어 김 의원(36.9%)을 앞섰다. 민주당 지지층과 무당층(646명)으로 좁히면 김 의원 36.9%, 정 의원 36.7%, 송 의원 7.5% 순으로 나타났다.

서울·호남 오간 김민석 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 11일 서울 송파구 가락시장에 들어서며 웃고 있다. 연합뉴스

서울·호남 오간 김민석 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 11일 서울 송파구 가락시장에 들어서며 웃고 있다. 연합뉴스

호남은 전체 권리당원 152만명 중 51만명(33%)이 있는 핵심 승부처다. 김 의원 측은 이재명 정부의 국정을 뒷받침할 후보임을 강조하는 전략이 호남에서 먹혀들고 있다고 본다. 김 의원은 유튜브 방송 <정어리TV>에 출연해 “당대표가 되면 3대 메가프로젝트를 ‘호남대한 3대 메가프로젝트’라고 부를 것”이라며 “호남에 기회가 있다면 화끈하게 밀어줘야지 하는 (이 대통령) 워딩을 보면서 찐사랑임을 알았다”고 말했다.

정 의원은 연일 ‘호남 어머니론’을 꺼내들며 호남의 전통 지지층 표심에 구애하고 있다. 정 의원은 유튜브 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에서 “호남은 민주화의 성지이고, 호남은 민주당의 어머니”라며 “호남에 계신 어머니들께서 정청래를 지켜주실 것이라는 믿음을 갖고 있다”고 말했다.

김 의원은 이번 주말 순회경선이 예정된 서울과 호남을 오간 반면, 정 의원은 종일 호남에 머물며 당원들을 만났다. 정 의원은 지난해 전당대회 호남권 권리당원 투표에서 66.49% 지지를 얻으며 당시 경쟁자인 박찬대 현 인천시장을 크게 앞섰다. 정 의원 측은 호남의 물밑 정서에 ‘샤이 정청래’가 많을 것으로 기대하고 있다.

지방선거에서 불거진 호남권 공천 잡음으로 정 의원에 대한 비호감 여론이 커진 것은 변수다. 한 호남권 의원은 “대표 시절 암암리에 자기 사람을 심었다는 공천 관련 불만이 큰 데다 자기 정치를 한다는 여론이 있다”고 했다. 정 의원 측은 호남권 의원들 상당수가 김 의원을 지지하는 상황에서 ‘당심’은 다르다고 보고 있어 실제 판세는 지켜봐야 한다는 시각도 제기된다.

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