미래대응기금 ‘인재·교육계정’ 설치

내국세 비연동 교육교부금 개편 인공지능 등 새 교육 수요 대응 교육재정 축소 반발에 ‘완충’도

정부가 신설되는 ‘미래대응기금’에 별도의 ‘인재·교육계정’을 두는 방안을 검토하는 것으로 확인됐다.



내국세 세수가 늘면 지방재정교부금이 자동으로 늘어나는 현행 구조를 바꾸더라도 인재 양성 등 새로운 교육 수요에 필요한 재원을 미래대응기금에서 확보하려는 구상이다.



11일 경향신문 취재 결과 교육부와 기획예산처는 미래대응기금에 인재·교육계정을 신설하는 방안을 논의하고 있다. 인재·교육계정은 초중등교육에 주로 쓰이는 현행 지방교육재정교부금과 달리 영유아교육과 고등·평생교육, 인공지능(AI) 교육, 첨단 분야 인재 양성 등 새로운 교육 수요에 활용하는 방안이 거론된다. 기금 안에 인재·교육계정을 별도로 두면 교육·인재 양성 사업에 투입할 재원을 다른 분야와 구분해 관리할 수 있다.



인재·교육계정 신설 논의는 정부가 추진 중인 지방교육재정교부금 개편과 맞물려 있다. 현행 지방교육재정교부금은 내국세의 20.79%와 교육세 일부를 재원으로 시도교육청에 배분된다.



내국세 수입이 늘어나면 교부금도 자동으로 증가하는 구조다. 올해 추가경정예산 편성 과정에서도 내국세 세입 전망이 상향 조정되면서 지방교육재정교부금이 4조7694억원 자동 증액됐다.



하지만 학령인구가 줄어드는 상황에서 세수 증가에 따라 초중등 교육재정이 기계적으로 불어나는 현행 구조를 손질해야 한다는 지적이 꾸준히 제기돼왔다.



최교진 교육부 장관은 최근 페이스북에서 “내국세 연동 체계는 반드시 유지돼야 한다”며 현행 연동 구조를 유지하되 교부금이 일정 수준을 넘어설 경우 초과 재원을 미래대응기금의 교육계정으로 넘기는 방안을 제시했다. 하지만 정부 내에서는 교부금을 내국세에 연동하지 않고 미래대응기금을 조성하는 방안이 유력하게 논의되는 것으로 알려졌다.



다만 별도 계정 신설이 재정 운용의 경직성을 키울 수 있다는 우려도 제기된다.



이상민 나라살림연구소 수석연구위원은 “재정 칸막이를 만들수록 한쪽에서는 돈이 남고 한쪽에서는 돈이 모자라는 현상이 벌어질 수 있다”고 말했다.

