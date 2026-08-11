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‘중재국’ 파키스탄 “미국·이란, 모종의 합의에 근접”

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본문 요약

미국과 이란 간 종전 협상을 중재해 온 파키스탄의 카와자 아시프 국방부 장관이 11일 미국과 이란이 호르무즈 해협과 관련해 "모종의 합의에 가까워졌다"고 밝혔다고 블룸버그통신이 보도했다.

이틀 뒤인 10일에는 도널드 트럼프 대통령이 미·이란 전쟁은 물론 지난 50년간 분쟁에서 미국이 입은 피해를 보상하라고 이란에 요구하며 맞불을 놨다.

현재 미국과 이란은 중재국을 통한 협상 외 직접 대화는 하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

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‘중재국’ 파키스탄 “미국·이란, 모종의 합의에 근접”

입력 2026.08.11 22:12

  • 최민지 기자

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테헤란|AP연합뉴스

테헤란|AP연합뉴스

미국과 이란 간 종전 협상을 중재해 온 파키스탄의 카와자 아시프 국방부 장관이 11일(현지시간) 미국과 이란이 호르무즈 해협과 관련해 “모종의 합의에 가까워졌다”고 밝혔다고 블룸버그통신이 보도했다.

아시프 장관은 “평화를 향한 방향으로 상황이 다시 전개되고 있다”면서 이같이 말했다. 다만 구체적인 내용은 설명하지 않았다.

이런 가운데 모신 나크비 파키스탄 내무부 장관은 이날 이란 관리들을 만나기 위해 테헤란을 찾았다고 이란 국영 IRNA통신이 전했다.

한편 또 다른 중재국인 카타르의 마제드 모함메드 알안사리 외교부 대변인은 호르무즈 해협 통항에 관한 이란과 오만 간 협상이 상당히 진전됐다고 밝혔다. 그는 협상이 “중대한 국면에 접어들었다”며 역내 긴장 완화를 위한 모든 노력을 지지한다고도 밝혔다.

중재국들이 보내는 긍정적인 신호와 달리 미국과 이란에선 강경한 발언이 잇따르고 있다. 이란은 지난 8일 호르무즈 해협 재개방 조건으로 ‘전쟁 피해 배상’과 ‘역내 미군 철수’ 등 6가지 조건을 내걸었다. 이틀 뒤인 10일에는 도널드 트럼프 대통령이 미·이란 전쟁은 물론 지난 50년간 분쟁에서 미국이 입은 피해를 보상하라고 이란에 요구하며 맞불을 놨다.

현재 미국과 이란은 중재국을 통한 협상 외 직접 대화는 하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

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