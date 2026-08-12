자산운용사 블랙록이 미국 건설노조와 손잡은 이유는?···AI 인프라 건설에 ‘네오 블루칼라’ 시대가 온다

데이터 센터, 반도체 팹 등 인공지능(AI) 인프라 건설 붐이 일면서 전세계 노동시장의 지형을 바꾸고 있다. 한국과 미국 등에서 대규모 건설이 본격화하면서 건설 현장 인력은 물론 전기공, 배관공 등 소위 ‘블루 칼라’ 노동자들의 몸값이 귀해지고 있어서다. 자동화 기계가 대체할 수 없는 고숙련 현장직을 뜻하는 ‘네오 블루칼라’가 새롭게 주목받고 있다. 전문가들은 AI 개발·활용 중심 AI 인력 양성을 넘어 기계·전기·배관 등 숙련기능직에 대한 양성도 병행돼야 한다고 제언한다.

10일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면, 자산운용사인 블랙록과 기술 기업 합작 투자 회사인 AI 인프라파트너십(AIP)은 최근 북미건설노동조합연맹(NABTU)과 AI·에너지 인프라 투자 관련 양해각서(MOU)를 체결했다. NABTU는 미국과 캐나다 등에서 활동하는 숙련기능공 320만명을 대표하는 건설 노동조합의 연맹이다. 자산운용사와 건설노조가 손을 잡는 이례적인 장면이 연출된 셈이다.

이번 발표는 직업 훈련 등으로 건설·전기기술 분야에서 숙련공을 확보하는 것을 골자로 한다. 블랙록은 “블랙록 포트폴리오 기업들이 향후 채용 수요에 대해 데이터센터·에너지 사업에 필요한 인력을 확보할 가능성이 커졌다”고 밝혔다. 숙련기능공을 육성해 AI 기반시설 현장 인력을 충원하겠다는 취지다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 올해 초 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연차총회에서 “AI 데이터센터 구축 수요 때문에 배관공과 전기공 등의 연봉이 수십만달러(수억원)로 오를 것”이라고 말하기도 했다.

블랙록이 건설노조와 손을 잡은 것은 AI 인프라 시설에 관한 대규모 투자를 실현하기 위한 인력이 부족하기 때문으로 풀이된다. 블룸버그 에너지조사인 BNEF에 따르면, 올해 56.1기가와트(GW)인 미국 내 DC의 전력 수요는 2035년 4배가량 늘어난 194.3기가와트(GW)까지 급증할 것으로 예상된다. 반면 블랙록은 미국에서 2030년까지 전기·기술·건설 분야를 포함한 숙련기능직 일자리 약 210만개가 인력 부족으로 미충원될 것으로 전망한다.

한국도 메가 프로젝트 등 AI 인프라에 대한 대규모 투자가 전국적으로 속도전을 예고하고 있는 상황이서 현장 숙련공 수요가 커질 것으로 보인다. 업계 관계자들은 이미 인력 확보에 어려움을 호소하고 있다.

데이터센터를 건설하는 한 기업 관계자는 “AI 데이터센터는 과거 데이터센터와 달리 무중단 전력 설비, 공조시스템 등 기술이 집적화된 시설이어서 전문적인 인력을 확보하는 데 어려움이 있는 것이 사실”이라며 “지금은 복합적인 기계·전기·배관(MEP) 경쟁력을 가진 회사나 인력을 확보하는 게 중요해졌다”고 말했다. AI가 시스템의 문제를 실시간으로 감지해 내더라도, 결국 현장에서 문제를 해결해야 하는 것은 사람이기 때문이다. 또다른 건설업계 관계자는 “전기, 배관 같은 작업의 경우 숙련도를 쌓는데 경험과 시간이 필요하기 때문에 원하는 인력을 확보하는 것이 쉽지 않다”고 말했다.

하지만 AI와 관련한 인재 양성 계획은 주로 AI를 활용하고 개발하는 엔지니어를 양성사는 데 집중돼 있다. 실제 고용노동부는 올해 초 1300억원의 예산으로 AI 전문 인력 1만명을 양성하겠다고 했지만, 육성 대상은 AI 설계·개발·활용이나 AI 하드웨어 설계에 국한됐다.

수요를 뒷받침하지 못하는 인력 부족 문제 뿐만 아니라 AI가 발전할수록 대체할 수 없는 일자리가 이같은 숙련공이라는 인식이 확산하면서 직업적 측면에서도 ‘네오 블루칼라’에 대한 관심이 높아지는 사회적 분위기도 감지된다. 김동규 한국고용정보원 연구위원은 “AI 시대에는 AI 개발 등에 더해 전기·전자·통신 분야 현장에서도 많은 인력이 필요하다”며 “젊은 세대들을 (이 분야로) 끌어들이기 위해 사회적 인식 개선, 정보 제공, 직업 훈련 등이 필요하다”고 말했다.