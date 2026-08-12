‘국정기조’ ‘당·청 관계’ ‘내각 인선’ 모든 게 달라진다···대통령 ‘중간평가’로 가는 민주당 전당대회

여당 새 지도부를 선출하는 8·17 더불어민주당 전당대회가 이재명 대통령에 대한 여권과 진영 내부의 중간 평가 성격이라는 시각이 제기된다. 전당대회 결과에 따라 당·정·청 관계, 내각·청와대 인사는 물론 국정기조 변경 가능성까지 거론된다. 전당대회가 박빙의 사생결단식으로 치러지고 있어 지지층 분열 등 후유증을 극복하는 과제도 남을 것으로 보인다.

11일 정치권에 따르면 민주당 전당대회가 이 대통령에 대한 당원과 지지층의 신임을 묻는 성격이 되고 있다는 분석은 여당 의원들의 입에서도 거론된다. 박지원 의원은 지난 10일 SBS라디오에 출연해 “이번 전당대회는 이 대통령에 대한 신임 여부를 묻는 투표”라며 “결정적인 호남권의 투표가 시작되는데 호남은 늘 전략적인 투표를 한다”고 말했다.

한 민주당 의원은 이날 “당대표로 누구를 찍느냐는 것보다 이재명이냐, 아니냐를 택하는 선거”라며 “그래서 호남의 선택이 중요하다. 호남은 지금 이 대통령을 밀어주느냐 아니면 버리느냐는 선택을 하는 것”이라고 말했다.

2024년 12·3 내란과 지난해 대선 국면까지 결속력을 유지했던 민주당 내부가 지난 6·3 지방선거와 이번 전당대회를 전환점으로 본격적인 분화를 일으키고 있다는 해석도 나온다. 이 대통령 중심의 결속을 이어갈지, 견제를 통한 노선 수정에 나설지가 전당대회 결과로 가려질 것이라는 설명이다.

이 대통령과 청와대는 전당대회와 관련한 언급을 자제하고 있다. 하지만 당원들은 물론 당대표 후보들 사이에서는 명·청(이 대통령·정청래 의원) 구도에 대한 인식이 자리 잡은 것으로 보인다.

김민석 의원은 지난 1일 대전·세종 합동연설회에서 “명·청 대전의 연장전은 민주당의 지옥이고, 그 지옥문을 닫아야 한다”라고 했다. 정청래 의원은 이날 유튜브채널 <김어준의 겸손은 힘들다>에 출연해 최근 국정 지지율 하락에 대해 “핵심 지지층이 사실 지금 등을 돌린 것 같다”며 “정청래가 당대표가 되는 즉시 대통령 지지율은 10%(포인트) 이상 올라갈 것”이라고 했다. 송영길 의원은 전날 <뉴스공장>에서 “명·청 대전이 실제로 존재한다고 본다”면서 “정 후보가 당대표에 당선될 경우 이 대통령 레임덕이 와서 빨리 정권이 무너지길 바라는 사람들이 있다”고 말했다.

청와대는 외형적으로 전당대회에 거리 두기를 하면서도 이날부터 시작된 호남권 권리당원 투표 등 막판 판세에 촉각을 곤두세우고 있는 모양새다. 새로 선출되는 당대표와 최고위원 구성에 따라 국정운영 기조와 당·청 관계, 인사 등 모든 사안이 달라질 수 있기 때문이다.

지난 6월7일 한성숙 국무총리 지명 이후 두 달 넘게 멈춰서 있는 개각부터 청와대 참모진 인사 등도 모두 전당대회 이후에 이뤄질 가능성이 높다. 오는 10월 출범을 앞둔 공소청·중대범죄수사청 개청에 맞춘 형사사법 체계 정비 논의도 마찬가지다.

전당대회 이후 극심해진 당원·지지층 사이의 갈등을 수습해 국정 동력으로 삼아야 하는 것도 이 대통령에게 주어진 과제다. 청와대 관계자는 “선거 결과가 나오면 여당과 정부의 팀워크보다 당 외부로 작용하는 원심력이 더 커질 수 있다는 우려가 든다”며 “당을 중심으로 갈등을 조속히 수습하고 당·정·청이 한목소리로 국정 동력을 모아나가는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.