‘한남 더 휠’ ‘래미안 버스티지’···폐버스 밈 이어져 빈곤한 주거철학 드러낸 ‘버스 하우스’ 제안 청년에게 필요한 건 밀려날 위험 없는 보금자리

지난 주말 온라인에서는 폐버스 조롱 밈이 이어졌습니다. ‘한남 더 휠’(한남 더 힐) ‘반포터 자이’(반포 자이) ‘래미안 버스티지’(래미안 퍼스티지) 등 고가 아파트 이름을 비튼 ‘버스 부동산’이 등장했어요. AI로 만든 폐버스 청년주택 가상 브이로그 영상이 화제가 됐고, 버스를 고층으로 겹겹이 쌓아올린 이미지도 쏟아졌습니다. 이는 황희 더불어민주당 의원의 ‘버스 하우스’ 제안에 대한 풍자입니다.

황희 의원은 지난 7일 폐기되는 버스를 주거 공간으로 리모델링해 대학가 청년들의 단기성 주거 공간으로 제공하자고 했어요. 비판이 일자 황 의원은 해당 글을 삭제했습니다. 민주당도 “청년들에게 상처를 입혔다”며 “실현 가능성이 거의 없고, 아이디어를 생각해보자는 차원”이라고 진화에 나섰습니다.

하지만 여론은 더욱 악화했습니다. 국민의힘은 “민주당사부터 폐버스로 옮기기 바란다”고 가세했어요. 민주당 내에서도 해당 발언이 부적절했다는 평가가 나왔습니다. 결국 황희 의원은 지난 10일 이유를 막론하고 사과한다는 뜻을 밝혔습니다. 그는 당초 회견을 열고 사과할 예정이었는데 이마저 취소했습니다.

버스 하우스 발언이 성난 2030 여론에 기름을 끼얹었다는 분석이 나옵니다. 폐버스 밈의 확산은 단발성 분노라기보다, 주거·자산 형성의 사다리가 갈수록 멀어지는 현실에 대한 누적된 불만의 표출에 가깝습니다. 최근 정부는 개인종합자산관리계좌(ISA) 혜택을 축소하는 세제 개편안을 내놨는데요. ISA를 자산 증식 수단으로 활용하던 청년층은 혼란에 휩싸였습니다.

모든 문제는 몰이해에서 시작됐습니다. 더 나은 내일을 그리기 힘든 팍팍한 현실 속에서 고군분투하는 청년의 눈높이에서 바라봤어야 한다는 지적이 나옵니다. 황희 의원의 버스 하우스 발언도 마찬가지입니다.

구혜영 경향신문 논설위원은 칼럼에서 “버스하우스는 벼랑에 몰린 2030들에게 강요된 공간일 뿐”이라며 “오히려 그들에게 더 절실한 건 황 의원이 속한 국회 국토교통위가 논의할 수 있는 전월세 보증금 지원 같은 대책들”이라고 말했습니다.

이번 일을 계기로 정치권은 빈곤한 주거 철학에 대해서도 재점검해봐야겠습니다. 주거 문제는 “해프닝”(한정애 민주당 정책위의장)으로 넘길 일이 아닙니다. 집은 단순히 먹고 자는 공간이 아니라, 온전한 휴식을 누리는 곳이자 자산 형성의 사다리가 되기도 합니다.

외곽으로, 반지하로, 옥탑방으로, 고시원으로 떠밀리는 청년들이 원하는 건 임시 거주할 버스가 아닙니다. 더는 ‘밀려날 위험’이 없는 번듯한 보금자리입니다. 누가 어떤 집에 살고 싶은가를 생각해야 ‘아님 말고’식의 주거 정책이 나오지 않겠죠. “우리가 집이 없지 자존심이 없느냐”는 청년들의 지적을 뼈아프게 받아들여야 합니다.

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