7월 취업자 10만8000명 늘었지만···청년 실업률은 5년 반 만에 최대폭 상승

7월 취업자 수가 10만명 넘게 늘며 두달 연속 증가세를 보였지만, 청년 취업자는 19만명 줄면서 45개월 연속 하락한 것으로 나타났다. 청년 실업률도 5년 반만에 가장 큰 폭으로 상승하면서 청년의 ‘고용부진’이 나아질 기미가 보이지 않고 있다.

국가데이터처가 12일 발표한 ‘7월 고용동향’을 보면 지난달 취업자 수는 2913만6000명으로 1년 전보다 10만8000명 늘었다. 취업자 수 증가폭은 지난 3월 이후 넉달만에 가장 컸다. 취업자는 지난 5월엔 감소세를 보였지만 이후 반등하면서 두달 연속 증가 흐름을 보이고 있다.

15세 이상 고용률은 63.3%로 지난해 같은 달보다 0.1%포인트 하락했다. 고용률은 넉 달 연속 전년 동월 대비 하락세를 이어갔다.

그나마 취업자가 회복되는 흐름을 보였지만, 청년 고용은 좀처럼 나아지지 않는 모습이다. 청년층(15~29세) 취업자 수는 1년 전보다 19만1000명 줄어 2022년 11월 이후 45개월 연속 하락했다. 청년층 고용률은 44.2%로 전년 동월 대비 1.6%포인트 하락해 27개월 연속 줄었다.

특히 이달엔 청년 실업도 크게 늘어났다. 청년층 실업률은 6.8%로 전년 같은 달보다 1.3%포인트 상승했다. 청년층 실업률은 2022년 7월 이후 4년 만에 가장 높았고, 청년 실업률 증가폭은 5년 6개월 만에 가장 컸다. 청년 인구가 줄고 있는 영향도 있지만, 이를 감안해도 청년의 고용상황이 좀처럼 나아지지 않고 있는 것이다.

다른 연령대의 취업자를 보면 40대는 취업자가 줄었고(-3만1000명) 30대(6만5000명)와 50대(3만3000명), 60세 이상(23만1000명)에선 취업자가 늘어났다.

산업별로는 제조업은 취업자가 7만8000명, 건설업은 취업자가 9만2000명 줄었다. 제조업은 25개월 연속, 건설업은 29개월 연속으로 취업자가 줄고 있다. 내수 일자리인 숙박 및 음식점업에서도 취업자가 7만1000명 줄었다. 반면, 보건업 및 사회복지서비스업에선 취업자가 26만3000명 늘어났다.