‘시리아의 학살자’ 독재자 알아사드, 본국 재판서 사형 선고···러시아 도피 후 호화생활

24년간 시리아에서 철권통치를 벌이다 축출된 독재자 바샤르 알아사드 전 대통령에게 사형이 선고됐다.

로이터·AP통신 등은 시리아 법원이 11일(현지시간) 궐석 재판에서 알아사드 전 대통령과 남동생 마헤르, 외사촌 아테프 나지브에게 사형을 선고했다고 보도했다. ‘2인 이상 아동에 대한 계획적·의도적 살인, 고문, 무단 체포, 반인도적 범죄’ 등 혐의다.

알아사드 전 대통령은 2011년 ‘아랍의 봄’ 당시 시리아에서 민주화를 요구하는 대규모 민중 봉기가 일어났을 때 이를 무자비한 방식으로 유혈 진압해 ‘시리아의 학살자’로 불렸다. 알아사드 전 대통령은 사린 가스·염소 등 화학 무기를 사용한 전쟁 범죄자로 악명을 떨쳤다. ‘인간 도살장’ 세드나야 교도소에서 2011~2015년 1만3000명을 비밀리에 교수대에 올렸다. 정밀 타격 능력이 없는 ‘통폭탄’을 민간인 밀집 지역에 투하해 무차별적 살상을 저질렀다.

이를 계기로 이슬람 무장세력이 개입하며 시리아 내전이 벌어졌다. 2024년 반군 세력이 승리하며 알아사드 정권은 축출됐다.

내전으로 수십만 명이 목숨을 잃었고 도시들은 초토화했으며, 전체 인구의 4분의 1 이상이 해외로 피난을 떠났다. 알아사드 축출 후 풀려난 수감자들은 독재 정권 하의 고문과 학대를 증언했다. 시리아를 방문한 한 국제 전쟁범죄 조사관은 알아사드 정권이 나치 독일에 버금가는 조직적 학살을 자행했다고 비판했다.

알아사드 전 대통령과 동생 마헤르는 2024년 12월 반군이 수도 다마스쿠스로 진격한 뒤 러시아로 도피했다. 이후 그는 약 50만명의 사망자를 낸 14년간의 내전 기간 저지른 범죄로 기소됐다.

지난해 12월 뉴욕타임스(NYT)가 알아사드 전 대통령 일가를 추적한 결과 이들 중 상당수가 호화로운 생활을 누리거나 은둔 생활을 하는 것으로 전해졌다.