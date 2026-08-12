‘암살 걱정되지만 골프는 못 참지’···트럼프, 군사 장비 옆에 끼고 ‘스윙 삼매경’

골프 일정에 미사일 요격기 등 군사 장비 대동 이란 전쟁통에 미군 군사자산 부족 논란 이어져

미국을 덮친 폭염도, 신변을 위협하는 암살 위험도 도널드 트럼프 미국 대통령의 골프 사랑을 막지 못했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 군사 장비를 골프장에 대동하면서까지 골프를 즐기는 모습이 11일(현지시간) 공개됐다.

미국 군사전문매체 ‘워존’은 지난 9일 뉴저지주 베드민스터 트럼프내셔널 골프장에서 트럼프 대통령이 육군 험비 차량을 뒤에 두고 골프를 치는 모습이 SNS에 공개됐다고 보도했다. 험비에는 스팅어 지대공 단거리 미사일을 발사할 수 있는 어벤저 시스템이 탑재돼있다. 전장에 배치되는 군사 장비가 트럼프 대통령 골프장에 등장한 것이다.

SNS 영상에서는 험비 차량 외에도 AN/MPQ-64 센티널 방공 레이더가 배치된 사실도 확인됐다. 트럼프 대통령을 겨냥한 드론·미사일 공격에 대비해 방공 장비가 동원된 것으로 보인다.

백악관은 공개된 사진·영상이 조작된 것이 아니라고 워존에 확인했다. 백악관이 지난 1일 공개한 영상에도 트럼프 대통령이 베드민스터에서 어벤저 시스템을 뒤에 두고 군인들과 대화하는 모습이 담겼다. 이 영상에서 트럼프 대통령은 “미사일과 드론에 대해 걱정하지 않는다”고 말했고, 대화하던 군인은 “저희가 더 챙기고 있습니다”며 엄지손가락으로 어깨너머 험비를 가리켰다.

뉴저지주에서는 지난주 내내 폭염이 이어졌다. 미국 국립기상청은 몬서스 카운티와 오션 카운티를 포함한 뉴저지주 대부분 지역에 지난주 폭염주의보를 발령했다. 워싱턴포스트(WP)가 집계한 결과 지난달 초 폭염 기간이 극에 달했을 때 뉴저지주에서는 29명의 폭염 관련 의심 사망자가 발생한 것으로 나타났다.

트럼프 대통령을 겨냥한 암살 위협은 이어지고 있다. 골프장도 안전하지 않다. 이달 초 트럼프 대통령이 방문 예정이던 캘리포니아주 트럼프내셔널 골프장에서 탄창을 소지하고 있던 30대 남성이 체포됐다고 폭스뉴스가 보도했다. 이 남성의 트럭에서는 총기와 가짜 보안요원 배지도 발견됐다. 2024년 9월에는 플로리다주 웨스트팜비치 골프장 수풀에 무장하고 숨어있던 남성이 암살 시도 혐의로 붙잡혀 재판에 넘겨졌다. 지난 4월에는 트럼프 대통령과 백악관 출입기자단의 만찬장에 무장 남성이 보안검색대를 뚫으려다 체포됐고, 2024년 7월에는 대선후보로 선거유세 중이던 트럼프 대통령의 오른쪽 귀 윗부분을 총알이 스치고 지나가는 사건이 벌어졌다.

트럼프 대통령은 전쟁 상대국인 이란의 암살 위협으로부터도 자유롭지 않다. 트럼프 대통령은 지난달 7~8일 튀르키예에서 열린 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 이후 이란 암살 위협 때문에 전용기를 바꿔탔다.

애초 트럼프 대통령은 구형 에어포스원을 타고 영국 밀든홀 공군기지로 이동한 후 신형 전용기로 옮겨타 귀국한 것으로 알려졌지만, 전날 워싱턴포스트(WP)는 트럼프 대통령이 앙카라에서 구형 에어포스원에 탑승한 직후 기내식 운반 차를 타고 몰래 공군 수송기로 이동했다고 보도했다.

이란과의 전쟁을 6개월째 이어온 미 국방부는 군 전략자산 부족 논란에 시달리고 있다. 핵심 방공 자산인 패트리엇 미사일 재고 소진 속도가 공급을 앞지르고 있다는 지적도 나왔다. 트럼프 행정부는 공개적으로는 재고 부족을 부인하면서도 내부적으로는 탄약 비축량 점검과 군사기밀 유출 조사에 나선 것으로 알려졌다. 이날 트럼프 대통령은 보수 매체 ‘리얼 아메리카 보이스’ 인터뷰에서 탄약 부족 지적에 대해 “미친 듯이 탄약을 생산하고 있다”고 말했다.