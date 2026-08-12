군용기 소음 피해 참아온 횡성 주민들···총 42억 7500만 원 보상 받는다

횡성군, 1만5612명에게 ‘군 소음 피해 보상금’ 제공 보상 대상 기간은 지난해 1월 1일~12월 31일까지 “주민들 권익 향상에 도움, 작은 위로 되기를 바란다”

강원 횡성군은 횡성읍 소음 대책 지역에 거주하는 주민 1만5612명에게 42억7500만 원의 ‘군(軍) 소음 피해보상금’을 지급할 예정이라고 12일 밝혔다.

이는 군용 비행장과 사격장 운영 등으로 인해 발생하는 소음피해를 관련 법률에 따라 보상해 주는 사업이다.

횡성군은 최근 군 소음피해 보상 심의위원회를 개최해 지급 대상자와 보상금액을 최종적으로 결정했다.

‘군 소음 피해 보상금’은 실제 거주 기간과 전입 시기 등 법령에서 정한 기준에 따라 개인별로 산정한다.

보상 대상 기간은 지난해 1월 1일부터 12월 31일까지다.

‘군 소음 피해 보상금’은 매년 1~2월 신청·접수 후 지역소음대책심의회 심의와 이의신청 절차를 거쳐 8월에 지급된다.

신청 기간에 신청하지 못한 주민은 5년 이내에 소급해 신청할 수 있다.

장명희 횡성군 환경과장은 “이번 보상금이 군 소음 피해로 불편을 겪은 주민들에게 작은 위로가 되기를 바란다”며 “앞으로도 군 소음 보상법이 주민 권익 향상에 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.