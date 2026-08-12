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본문 요약

경남으로 가뭄 지원을 가던 인천시 소방본부 소속 소방대원 2명이 충남의 한 고속도로에서 화재를 목격하고, 신속하게 진화해 대형 피해를 막았다.

소방대원들은 현장에서 불이 완전히 꺼진 것을 확인한 뒤 금산소방서 대원들에게 상황을 인계하고, 집결지인 경남으로 이동했다.

두 소방대원은 "검은 연기를 보자 몸이 먼저 움직였다"며 "자칫 전기차로 불이 번지면 대형 화재로 이어질 수 있어 신속하게 진화했다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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테슬라에 불 옮겨 붙을 뻔···가뭄 지원 가다 ‘대형 화재’ 막아낸 영웅들

입력 2026.08.12 10:14

수정 2026.08.12 10:29

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  • 박준철 기자

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임홍택·심광보 소방위, 충남 고속도로 탁송차 화재 진압

차량 4대 실은 탁송차 하부 엔진서 발견한 불꽃과 연기

물탱크차 동원, 불길 진화···“검은 연기에 몸부터 움직여”

12일 인천 소방대원들이 통영대전고속도로에서 불이 난 탁송차에 물을 뿌려 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

12일 인천 소방대원들이 통영대전고속도로에서 불이 난 탁송차에 물을 뿌려 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

경남으로 가뭄 지원을 가던 인천시 소방본부 소속 소방대원 2명이 충남의 한 고속도로에서 화재를 목격하고, 신속하게 진화해 대형 피해를 막았다.

인천 미추홀소방서 주안 119안전센터에 근무하는 임홍택(48)·심광보(49) 등 소방위 2명은 12일 오전 6시 20분쯤 충남 금산군 부리면 통영대전고속도로에서 차량을 싣고 가는 탁송차의 화재를 진압했다.

두 소방대원은 폭염과 가뭄으로 물 부족을 겪고 있는 경남에 용수공급을 위해 지난 11일 발령된 국가소방동원령에 따라 이날 오전 3시에 물탱크를 몰고 의령소방서 집결지로 이동하던 중이었다.

사고 지점 2㎞ 후방에서 검은 연기가 올라오는 것을 목격한 두 소방대원을 곧바로 현장에 접근했다.

현장에 도착하자 차량 4대를 실은 탁송차 하부 엔진 부근에서 불꽃과 연기가 나오고 있었다. 불이 난 바로 위 1단 적재함에는 전기차인 테슬라가 실려 있었다. 전기차 배터리에 불이 붙으면 대형화재로 이어질 수 있던 긴박한 상황이었다.

소방대원들은 즉시 물탱크차 장비를 동원해 전기차 앞부분으로 번지는 불길 진화에 나섰고, 불길이 시작된 탁송차 하부 엔진룸 화재까지 진압해 주불을 잡는 데 성공했다.

이후 신고를 받고 출동한 충남 금산소방서 소방차량의 후방 지원을 받아 잔불까지 완전히 정리했다.

소방대원들은 현장에서 불이 완전히 꺼진 것을 확인한 뒤 금산소방서 대원들에게 상황을 인계하고, 집결지인 경남으로 이동했다.

두 소방대원은 “검은 연기를 보자 몸이 먼저 움직였다”며 “자칫 전기차로 불이 번지면 대형 화재로 이어질 수 있어 신속하게 진화했다”고 말했다.

이어 “신고를 받고 곧바로 출동한 금산소방서 대원들도 잘 협조해 줬다”며 “물 부족 때문에 어려움을 겪는 경남 주민들에게도 물 공급이 원활하게 될 수 있도록 본래의 임무에 충실하겠다”고 말했다.

12일 통영대전고속도로에서 불이 난 탁송차에 물을 뿌려 진화한 임흥택 (왼쪽)·심광보 소방위. 인천시 소방본부 제공

12일 통영대전고속도로에서 불이 난 탁송차에 물을 뿌려 진화한 임흥택 (왼쪽)·심광보 소방위. 인천시 소방본부 제공

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