테슬라에 불 옮겨 붙을 뻔···가뭄 지원 가다 ‘대형 화재’ 막아낸 영웅들

임홍택·심광보 소방위, 충남 고속도로 탁송차 화재 진압 차량 4대 실은 탁송차 하부 엔진서 발견한 불꽃과 연기 물탱크차 동원, 불길 진화···“검은 연기에 몸부터 움직여”

경남으로 가뭄 지원을 가던 인천시 소방본부 소속 소방대원 2명이 충남의 한 고속도로에서 화재를 목격하고, 신속하게 진화해 대형 피해를 막았다.

인천 미추홀소방서 주안 119안전센터에 근무하는 임홍택(48)·심광보(49) 등 소방위 2명은 12일 오전 6시 20분쯤 충남 금산군 부리면 통영대전고속도로에서 차량을 싣고 가는 탁송차의 화재를 진압했다.

두 소방대원은 폭염과 가뭄으로 물 부족을 겪고 있는 경남에 용수공급을 위해 지난 11일 발령된 국가소방동원령에 따라 이날 오전 3시에 물탱크를 몰고 의령소방서 집결지로 이동하던 중이었다.

사고 지점 2㎞ 후방에서 검은 연기가 올라오는 것을 목격한 두 소방대원을 곧바로 현장에 접근했다.

현장에 도착하자 차량 4대를 실은 탁송차 하부 엔진 부근에서 불꽃과 연기가 나오고 있었다. 불이 난 바로 위 1단 적재함에는 전기차인 테슬라가 실려 있었다. 전기차 배터리에 불이 붙으면 대형화재로 이어질 수 있던 긴박한 상황이었다.

소방대원들은 즉시 물탱크차 장비를 동원해 전기차 앞부분으로 번지는 불길 진화에 나섰고, 불길이 시작된 탁송차 하부 엔진룸 화재까지 진압해 주불을 잡는 데 성공했다.

이후 신고를 받고 출동한 충남 금산소방서 소방차량의 후방 지원을 받아 잔불까지 완전히 정리했다.

소방대원들은 현장에서 불이 완전히 꺼진 것을 확인한 뒤 금산소방서 대원들에게 상황을 인계하고, 집결지인 경남으로 이동했다.

두 소방대원은 “검은 연기를 보자 몸이 먼저 움직였다”며 “자칫 전기차로 불이 번지면 대형 화재로 이어질 수 있어 신속하게 진화했다”고 말했다.

이어 “신고를 받고 곧바로 출동한 금산소방서 대원들도 잘 협조해 줬다”며 “물 부족 때문에 어려움을 겪는 경남 주민들에게도 물 공급이 원활하게 될 수 있도록 본래의 임무에 충실하겠다”고 말했다.