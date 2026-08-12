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본문 요약

전북도가 추진한 '우분 고체연료화' 규제샌드박스 실증사업이 가축분뇨 관련 법령 개정으로 이어졌다.

12일 전북도에 따르면 기후에너지환경부는 지난달 30일 보조원료 혼합을 허용하는 내용의 '가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률' 시행령과 시행규칙 개정안을 공포하고 시행에 들어갔다.

개정안에 따라 가축분뇨에 콩대·왕겨 등 농작물 부산물과 커피찌꺼기, 톱밥, 초본류, 폐목재류 등을 보조원료로 섞어 고체연료를 생산할 수 있게 됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전북 ‘소똥 연료화’ 실험, 전국 표준 됐다

입력 2026.08.12 10:14

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정부, 우분에 농업 부산물 등 40% 미만 혼합 허용

펠릿 성형 의무 면제·저위 발열량 기준도 완화

소 분뇨와 보조원료를 혼합·가공해 만든 우분 고체연료 펠릿. 발전소에서 석탄과 혼합 연소하는 연료로 활용된다. 김창효 선임기자

소 분뇨와 보조원료를 혼합·가공해 만든 우분 고체연료 펠릿. 발전소에서 석탄과 혼합 연소하는 연료로 활용된다. 김창효 선임기자

전북도가 추진한 ‘우분(소똥) 고체연료화’ 규제샌드박스 실증사업(경향신문 6월11일자 12면 보도)이 가축분뇨 관련 법령 개정으로 이어졌다. 가축분뇨에 농업 부산물 등을 섞어 고체연료를 만들 수 있게 되면서 우분 연료화에 활용할 수 있는 원료의 범위가 넓어졌다.

12일 전북도에 따르면 기후에너지환경부는 지난달 30일 보조원료 혼합을 허용하는 내용의 ‘가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률’ 시행령과 시행규칙 개정안을 공포하고 시행에 들어갔다.

개정안에 따라 가축분뇨에 콩대·왕겨 등 농작물 부산물과 커피찌꺼기, 톱밥, 초본류, 폐목재류 등을 보조원료로 섞어 고체연료를 생산할 수 있게 됐다. 폐목재류는 공익사업에서 발생한 것에 한하며, 보조원료 혼합 비율은 40% 미만이다.

기존에는 가축분뇨만 단일 원료로 사용해야 했다. 이 때문에 가축분뇨의 수분 함량과 발열량 등을 일정하게 유지하기 어렵고 생산 비용이 높다는 지적이 있었다. 이번 개정으로 보조원료를 섞어 연료의 특성을 조정할 수 있게 됐다.

생산 공정과 품질 기준도 완화됐다. 비산먼지 발생을 막기 위한 조치와 안전기준을 충족하면 고체연료를 펠릿 형태로 성형하도록 한 의무를 적용하지 않는다. 가축분뇨 100%로 고체연료를 생산할 때의 저위발열량 기준도 ㎏당 3000㎉ 이상에서 2000㎉ 이상으로 낮아졌다.

악취 뿜고 하천 오염까지···축산농가 골칫거리였던 ‘소똥의 변신’

악취와 하천 오염의 원인으로 지목되며 축산농가의 골칫거리였던 소똥(우분)이 화력발전소 연료로 탈바꿈하고 있다. 전북도가 축산분뇨 처리와 새만금 수질 개선, 탄소배출 저감 등을 위해 추진해온 우분 고체연료화 사업이 실증 단계를 넘어 본격적인 사업화에 들어섰다. 10일 찾은 전북 김제자원순환센터. 축사에서 수거된 우분이 컨베이어벨트를 따라 이동하자 톱밥과...

https://www.khan.co.kr/article/202606110600005#ENT

대신 관리 절차는 강화됐다. 배출시설과 처리업 허가를 받을 때 고체연료 생산·공급계획과 원료별 혼합비를 제출하도록 하고, 허가 단계에서 연료가 성분 기준을 충족하는지 확인하도록 했다.

전북도는 2023년부터 4년 기한의 산업융합 규제특례를 받아 우분 고체연료화 실증사업을 진행해왔다. 전주김제완주축협 김제자원순환센터에서 생산한 우분 고체연료 210t을 한국남동발전 여수발전소에서 석탄과 섞어 연소하는 실증도 진행했다.

전북도는 실증 과정에서 확보한 데이터를 바탕으로 보조원료 혼합 허용과 생산공정 규제 완화 등을 정부에 건의했다. 이번 법령 개정에는 이 같은 전북도의 제도 개선 요구가 반영됐다.

전북도는 이번 개정으로 축산분뇨 처리와 고체연료 생산을 연계하는 사업이 확대될 것으로 보고 있다.

원미옥 전북도 새만금수질개선팀장은 “현장의 규제 애로를 확인하고 샌드박스 실증을 통해 해법을 마련한 결과”라며 “우분을 자원으로 순환시켜 탄소중립과 새만금 수질 관리에 도움이 될 수 있도록 사업을 추진하겠다”고 말했다.

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