“언어 장벽 없는 강릉 여행”···강릉시 대중교통 정보 플랫폼 외국어 서비스 개시

영어·일본어·중국어 등 다국어 지원 외국인 관광객 이동 편의 개선 효과

강원관광재단은 한국관광공사와 함께 지역의 관광 서비스 경쟁력을 강화하기 위해 구축한 ‘강릉시 대중교통 정보 제공 플랫폼’의 외국어 서비스를 개시한다고 12일 밝혔다.

이 플랫폼은 지난해 국내 도보 관광객을 대상으로 첫선을 보인 이후 큰 호응을 얻고 있다.

별도의 지도 앱 다운로드 없이 식당, 카페, 안내소, 숙박시설 등에 부착된 큐알(QR) 코드를 촬영하면 현 위치에서 목적지까지의 대중교통 이동 경로를 안내받을 수 있다.

특히 올해의 경우 강릉시에서 개최하는 지능형 교통 체계(ITS) 세계총회와 급증하는 개별 외국인 관광객의 지방 방문 수요에 맞춰 영어·일본어·중국어 등 다국어 지원 체계를 완성했다.

이번 외국어 서비스 개시로 외국인 관광객들은 한국어 구사 능력이나 국내 전용 지도 앱을 설치하지 않고도 강릉 시내버스 노선과 정류장 정보 등을 손쉽게 확인할 수 있게 됐다.

또 단순한 길 찾기 기능을 넘어 현지인 맛집을 비롯해 카페 탐방, 한류 촬영지 등 다양한 테마별 장소 목록을 제공한다.

강원관광재단 관계자는 “국내외 관광객이 지방을 여행할 때 가장 크게 느끼는 불편함이 대중교통 이용과 언어장벽”이라며 “외국인 관광객이 언어 불편 없이 여행할 수 있도록 디지털 환경을 조성하고, 관광객 수용 태세도 지속해서 개선해 나가겠다”고 밝혔다.