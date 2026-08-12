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“언어 장벽 없는 강릉 여행”···강릉시 대중교통 정보 플랫폼 외국어 서비스 개시

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본문 요약

강원관광재단은 한국관광공사와 함께 지역의 관광 서비스 경쟁력을 강화하기 위해 구축한 '강릉시 대중교통 정보 제공 플랫폼'의 외국어 서비스를 개시한다고 12일 밝혔다.

특히 올해의 경우 강릉시에서 개최하는 지능형 교통 체계 세계총회와 급증하는 개별 외국인 관광객의 지방 방문 수요에 맞춰 영어·일본어·중국어 등 다국어 지원 체계를 완성했다.

이번 외국어 서비스 개시로 외국인 관광객들은 한국어 구사 능력이나 국내 전용 지도 앱을 설치하지 않고도 강릉 시내버스 노선과 정류장 정보 등을 손쉽게 확인할 수 있게 됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“언어 장벽 없는 강릉 여행”···강릉시 대중교통 정보 플랫폼 외국어 서비스 개시

입력 2026.08.12 10:18

  • 최승현 기자

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구글 선호 매체로 추가

영어·일본어·중국어 등 다국어 지원

외국인 관광객 이동 편의 개선 효과

강릉 뚜벅이 여행 가이드 홍보 포스터. 강원관광재단 제공

강릉 뚜벅이 여행 가이드 홍보 포스터. 강원관광재단 제공

강원관광재단은 한국관광공사와 함께 지역의 관광 서비스 경쟁력을 강화하기 위해 구축한 ‘강릉시 대중교통 정보 제공 플랫폼’의 외국어 서비스를 개시한다고 12일 밝혔다.

이 플랫폼은 지난해 국내 도보 관광객을 대상으로 첫선을 보인 이후 큰 호응을 얻고 있다.

별도의 지도 앱 다운로드 없이 식당, 카페, 안내소, 숙박시설 등에 부착된 큐알(QR) 코드를 촬영하면 현 위치에서 목적지까지의 대중교통 이동 경로를 안내받을 수 있다.

특히 올해의 경우 강릉시에서 개최하는 지능형 교통 체계(ITS) 세계총회와 급증하는 개별 외국인 관광객의 지방 방문 수요에 맞춰 영어·일본어·중국어 등 다국어 지원 체계를 완성했다.

이번 외국어 서비스 개시로 외국인 관광객들은 한국어 구사 능력이나 국내 전용 지도 앱을 설치하지 않고도 강릉 시내버스 노선과 정류장 정보 등을 손쉽게 확인할 수 있게 됐다.

또 단순한 길 찾기 기능을 넘어 현지인 맛집을 비롯해 카페 탐방, 한류 촬영지 등 다양한 테마별 장소 목록을 제공한다.

강원관광재단 관계자는 “국내외 관광객이 지방을 여행할 때 가장 크게 느끼는 불편함이 대중교통 이용과 언어장벽”이라며 “외국인 관광객이 언어 불편 없이 여행할 수 있도록 디지털 환경을 조성하고, 관광객 수용 태세도 지속해서 개선해 나가겠다”고 밝혔다.

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