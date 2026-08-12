창간 80주년 경향신문

“군 복무 후 발열·오한 있다면 말라리아 검사받으세요”···인제군, 제대군인 대상 무료검사 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 인제군보건소는 접경 지역에서 군 복무를 마친 제대군인을 대상으로 말라리아 무료검사를 지원한다고 12일 밝혔다.

접경 지역에서 감염된 제대군인이 전역 후 거주지에서 증상을 보이는 사례가 지속해서 발생하고 있어 조기검사와 신속한 치료가 중요하다.

강원, 경기, 인천 등 말라리아 위험지역에서 군 복무를 마친 제대군인은 전역 후 1년 이내 전국 보건소 또는 군 병원에서 무료검사를 받을 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“군 복무 후 발열·오한 있다면 말라리아 검사받으세요”···인제군, 제대군인 대상 무료검사 지원

입력 2026.08.12 10:34

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
말라리아 예방 안내 홍보물. 질병관리청 제공

말라리아 예방 안내 홍보물. 질병관리청 제공

강원 인제군보건소는 접경 지역에서 군 복무를 마친 제대군인을 대상으로 말라리아 무료검사를 지원한다고 12일 밝혔다.

이는 말라리아 환자를 조기에 발견해 지역사회 전파를 차단하려는 조치다.

말라리아는 암컷 중국얼룩날개모기에 의해 전파된다.

감염될 경우 7~30일의 잠복기를 거쳐 발열, 오한, 발한, 두통, 근육통, 오심, 구토, 설사 등의 증상이 나타난다.

말라리아는 일반적으로 6∼8월에 집중적으로 발생하는 경향을 보인다.

국내 말라리아 위험지역은 서울, 인천, 경기, 강원 등 4개 시·도의 49개 시·군·구다.

질병관리청에 따르면 국내 말라리아 환자는 매년 600명 이상 발생하고 있다.

이 가운데 군인과 제대군인이 약 20%를 차지한다.

접경 지역에서 감염된 제대군인이 전역 후 거주지에서 증상을 보이는 사례가 지속해서 발생하고 있어 조기검사와 신속한 치료가 중요하다.

강원, 경기, 인천 등 말라리아 위험지역에서 군 복무를 마친 제대군인은 전역 후 1년 이내 전국 보건소 또는 군 병원에서 무료검사를 받을 수 있다.

인제군은 말라리아 위험지역의 특성을 고려해 매개 모기 방제와 조기진단 사업도 지속해서 추진하고 있다.

양귀희 인제군보건소 질병관리과장은 “접경 지역에서 복무한 제대군인은 전역 이후에도 말라리아 증상이 나타날 수 있는 만큼 발열과 오한 등 의심 증상을 가볍게 넘기지 말고 신속히 검사를 받아야 한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글