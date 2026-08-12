“군 복무 후 발열·오한 있다면 말라리아 검사받으세요”···인제군, 제대군인 대상 무료검사 지원

강원 인제군보건소는 접경 지역에서 군 복무를 마친 제대군인을 대상으로 말라리아 무료검사를 지원한다고 12일 밝혔다.

이는 말라리아 환자를 조기에 발견해 지역사회 전파를 차단하려는 조치다.

말라리아는 암컷 중국얼룩날개모기에 의해 전파된다.

감염될 경우 7~30일의 잠복기를 거쳐 발열, 오한, 발한, 두통, 근육통, 오심, 구토, 설사 등의 증상이 나타난다.

말라리아는 일반적으로 6∼8월에 집중적으로 발생하는 경향을 보인다.

국내 말라리아 위험지역은 서울, 인천, 경기, 강원 등 4개 시·도의 49개 시·군·구다.

질병관리청에 따르면 국내 말라리아 환자는 매년 600명 이상 발생하고 있다.

이 가운데 군인과 제대군인이 약 20%를 차지한다.

접경 지역에서 감염된 제대군인이 전역 후 거주지에서 증상을 보이는 사례가 지속해서 발생하고 있어 조기검사와 신속한 치료가 중요하다.

강원, 경기, 인천 등 말라리아 위험지역에서 군 복무를 마친 제대군인은 전역 후 1년 이내 전국 보건소 또는 군 병원에서 무료검사를 받을 수 있다.

인제군은 말라리아 위험지역의 특성을 고려해 매개 모기 방제와 조기진단 사업도 지속해서 추진하고 있다.

양귀희 인제군보건소 질병관리과장은 “접경 지역에서 복무한 제대군인은 전역 이후에도 말라리아 증상이 나타날 수 있는 만큼 발열과 오한 등 의심 증상을 가볍게 넘기지 말고 신속히 검사를 받아야 한다”고 말했다.