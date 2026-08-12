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본문 요약

미국 민주당의 차기 대권 주자 중 한 명인 알렉산드리아 오카시오코르테스 연방 하원의원이 9일 난자 동결 시술을 시작했다고 밝혔다.

이어 "특히 미국 전역에서 일하는 여성들을 위해 이런 과정을 자연스러운 일로 받아들일 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.

오카시오코르테스 의원은 2028년 대선 출마 가능성도 열어뒀다.

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알렉산드리아 오카시오코르테스 연방 하원의원 인스타그램 캡처

미국 차기 대권주자의 ‘난자 동결 시술’…“일하는 여성에게 자연스러운 일”

입력 2026.08.12 10:52

  • 플랫팀 기자

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미국 민주당의 차기 대권 주자 중 한 명인 알렉산드리아 오카시오코르테스 연방 하원의원(뉴욕)이 9일(현지시간) 난자 동결 시술을 시작했다고 밝혔다. 올해 36세인 그는 오랫동안 시술 여부를 고민해왔으며 관련 비용도 모아왔다고 설명했다.

알렉산드리아 오카시오코르테스 연방 하원의원 인스타그램 캡처

알렉산드리아 오카시오코르테스 연방 하원의원 인스타그램 캡처

오카시오코르테스 의원은 이날 인스타그램에서 “내 삶을 내가 주도하기 위해 내린 선택”이라며 이같이 말했다. 그는 ABC 방송 인터뷰에 나서기 전 대기실에서 주사를 맞는 장면을 공개하며 자신의 결정과 생각을 소개했다.

그는 “모두 이 모습을 봐주셨으면 좋겠다. 왜냐하면 여성은 무엇이든 할 수 있기 때문”이라며 “대기실에서 직접 주사를 놓고, 화장도 하고, 나가서 국제 정세와 국내 정책에 관해 얘기하고, 다시 돌아와 제 삶을 살면서 할 일을 하는 게 멋진 일이라 생각한다”고 말했다.

또 향후 시술 과정도 계속 공유하겠다면서 SNS에 시민들의 질문을 받기 위한 창을 열었다.

알렉산드리아 오카시오코르테스 연방 하원의원 인스타그램 캡처

알렉산드리아 오카시오코르테스 연방 하원의원 인스타그램 캡처

오카시오코르테스 의원은 이어진 ABC 방송 인터뷰에서 자신의 결정을 공개한 배경에 현재의 정치 상황도 있다고 설명했다. 그는 “정부가 임신중지부터 건강한 임신을 할 권리에 이르기까지 재생산권 논의와 의료를 제한하는 환경에서 정치인으로서 화두를 던지고 그 과정을 공유하는 게 중요하다고 생각한다”고 말했다. 이어 “특히 미국 전역에서 일하는 여성들을 위해 이런 과정을 자연스러운 일로 받아들일 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.

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오카시오코르테스 의원은 2028년 대선 출마 가능성도 열어뒀다. 그는 출마 여부에 대해 “가능성을 배제하지 않고 있다”며 “엄청난 지지에 매우 겸허한 마음을 갖고 있다”고 답했다. 다만 구체적인 출마 계획에 관해서는 언급하지 않았다. “지금은 개인적 포부가 아닌 중간선거에 집중해야 할 책임이 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

미국 민주사회주의자(DSA) 진영에 속하는 오카시오코르테스 의원은 진보 진영을 대표하는 젊은 리더로 꼽힌다. 지난달 뉴햄프셔대(UNH) 조사에서는 민주당 성향 유권자 가운데 22%의 지지를 얻어 피트 부티지지 전 교통부 장관(21%)을 제치고 처음 1위에 올랐다.

▼ 조형국 기자 situation@khan.kr

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