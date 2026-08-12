메타, 마누스 인수 최종 무산···중국 ‘AI 기술 유출 우려’에 끝내 제동

미국 기술 대기업 메타의 중국계 인공지능(AI) 스타트업 마누스 인수 거래가 중국 당국의 제동으로 무산됐다. 지난 4월 중국 당국의 불허 결정 이후 회사의 최종 방침이 내려진 것이다.

11일(현지시간) 마누스는 자사 홈페이지에서 마누스가 조만간 독립 회사로 운영될 것이라고 밝혔다. 마누스 측은 “이는 메타와 분리 과정의 일부”라면서 “세계 일부 지역의 규제 요건을 준수하기 위해 우리는 이 조처를 해야만 한다”고 설명했다.

이어 마누스는 “지난해 12월29일 이후 생성된 데이터 일부가 삭제될 예정”이라며 이용자들에게 데이터 백업을 당부했다.

마누스는 중국 기업 버터플라이 이펙트가 글로벌 시장을 염두에 두고 개발한 범용 AI 에이전트다. 명령어를 입력하면 스스로 작업을 수행하는 데모 영상으로 주목받으며 ‘제2의 딥시크’로 불렸다. 중국에서 창업한 뒤 지난해 7월 싱가포르로 본사를 이전했다. 이후 글로벌 시장에서 주목받으며 몸집을 불렸다. 지난해 12월 메타는 마누스를 20억달러(약 약 2조8000억원)에 인수한다고 발표했다.

이후 지난 1월 중국 상무부가 제동을 걸었다. 해당 거래가 기술 수출 관리 대상에 해당하는지를 판단하겠다는 이유였다. 지난 4월 중국 국가발전개혁위원회 외국인 투자 안보 심사업무 사무실은 ‘외국자본 투자 금지’ 결정을 내리고 메타에 인수 거래 철회를 명령했다. 마누스의 인수 무산 사태는 미중 기술 패권 경쟁과 결부돼 전 세계적 주목을 받았다. 향후 중국발 AI 스타트업에 대한 해외 투자와 인수합병이 더 큰 규제 장벽에 부딪히게 됐다는 분석이 제기됐다.

이후 메타는 버터플라이 이펙트와의 운영 분리를 완료하고 데이터 공유를 전면 중단하는 등 인수 백지화 작업에 착수했다.