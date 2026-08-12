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폭염·가뭄에 고추밭 응애 피해 우려···고추 수확기 피해 주의

입력 2026.08.12 10:56

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점박이응애 피해를 본 고추 잎. 경북도 제공

점박이응애 피해를 본 고추 잎. 경북도 제공

경북도농업기술원은 최근 고온·건조한 날씨가 이어지면서 고추 수확기인 8~9월 점박이응애 피해가 늘 수 있어 농가의 각별한 주의가 필요하다고 12일 밝혔다.

점박이응애는 덥고 건조한 환경에서 빠르게 번식하는 해충이다. 상대습도가 50% 안팎일 때 산란과 증식이 활발해진다. 개체 수가 늘면 고추 생육이 나빠지고 수확량과 열매의 품질도 떨어질 수 있다.

경북 북부지역은 최근 여름철 강수량이 적은 해가 이어졌다. 기상청이 1973년부터 지난해까지 안동·봉화·의성 관측지점의 8월 강수량을 분석한 결과 지난해가 가장 적었고 2024년은 네 번째로 적었다. 올해도 지난달부터 이어진 폭염과 가뭄으로 일부 고추밭에서 응애 피해가 관찰되고 있다.

점박이응애 피해가 시작되면 고추 잎의 잎맥 사이에 작은 퇴색 반점이 생긴다. 방제 시기를 놓치면 잎 전체가 누렇게 변하고 거미줄이 생기며 열매의 품질도 떨어진다.

성충은 크기가 0.5㎜ 이하로 작고 초기 피해 증상이 생리장해와 비슷해 발견하기 쉽지 않다. 농가는 피해가 의심되면 돋보기 등을 이용해 잎 뒷면을 살펴보는 것이 좋다.

경북농기원은 응애가 확인되면 점박이응애 방제용 약제를 잎 뒷면까지 고르게 뿌려야 한다고 설명했다. 또 약제를 사용할 때는 사용 시기와 횟수 등 농약에 표시된 안전사용기준을 지켜야 한다고 덧붙였다.

신종희 경북도농업기술원 영양고추연구소장은 “올해도 9월까지 고온이 예상돼 수확기 응애 피해가 증가할 수 있다”며 “잎 뒷면을 수시로 살펴 조기에 발견하고 적기에 방제하는 것이 중요하다”고 말했다.

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