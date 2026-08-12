KT, 2분기 영업이익 전년대비 36% 감소…AX 전환 사업은 ‘순풍’

KT의 2분기 영업이익이 1년 전보다 36% 감소했다. 지난해 일회성 부동산 수익에 따른 기저효과 때문이다. 본업인 통신업의 성장세가 정체된 가운데 인공지능(AI) 전환(AX) 사업이 성장하며 새 수익원으로 자리 잡는 분위기다.

KT는 올해 2분기 연결 기준 매출 6조6799억원, 영업이익 6483억원을 기록했다고 12일 밝혔다.

영업이익은 지난해 같은 기간(1조148억원)보다 36.1% 줄었다. 지난해 2분기에 서울 광진구 이스트폴 복합개발 분양이익이 반영된 데 따른 기저효과다. 다만 시장 전망치(6035억원)보다는 7.4% 높았다. KT는 1분기(4827억원)와 비교해 영업이익이 34% 늘어 개선세가 뚜렷하다고 밝혔다.

당기순이익은 4806억원으로 지난해와 비교해 34.5% 줄었다. 개인정보 침해사고에 따른 과징금(540억원)이 반영된 영향이다.

통신 부문은 성장세가 정체됐다. 무선 서비스 매출은 고객 보답 프로그램 여파로 1.8% 감소했다. 초고속인터넷 매출은 1.1% 늘었지만, 미디어 매출은 광고와 유료 시청(PPV) 부진으로 0.5% 줄었다.

다만 기업 대상 AX 사업이 새 먹거리로 떠오르고 있다. 기업서비스 전체 매출은 지난해 대형 구축사업이 끝난 기저효과로 감소했지만, AI·클라우드를 아우르는 AI 전환(AX) 매출은 22.3% 늘었다. 상반기 금융권에서 AX 사업 22건을 수주했고, 5대 시중은행 중 4곳의 AI 상담 시스템 구축·운영을 맡고 있다.

KT는 AX 매출을 2028년까지 지난해 대비 2배 이상으로 키운다는 목표를 제시했다. 이를 위해 2031년까지 AI 데이터센터 용량 1GW(기가와트)와 해저케이블 용량 90Tbps(테라비트/초)를 추가 확보할 계획이다.

2분기 주당 배당금은 600원으로 확정돼 오는 13일 지급된다.

민혜병 KT 재무실장(CFO)은 “하반기에도 핵심 포트폴리오 중심의 성장을 이어가는 한편, 고객 정보 보호와 보안 역량 강화를 지속해 나갈 것”이라고 말했다.