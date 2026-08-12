트럼프 “내버려두면 이란 망할 것”···탄약 부족은 “바이든 잘못”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 심각한 경제 상황을 언급하며 경제적 압박을 지속하겠다는 의지를 내보였다.

트럼프 대통령은 11일(현지시간) 보수 성향 매체 ‘리얼 아메리카 보이스’ 인터뷰에서 대이란 전략 중 첫 번째로 “그냥 느긋하게 지내며 그들이 얼마나 어려움을 겪고 있는지 지켜보는 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 열악한 이란의 경제 상황을 언급하며 “이란은 300% 인플레이션으로 화폐 가치는 없다시피 하고, 급여를 지급하지 못해 군이 이탈하고 있다”며 “그냥 내버려 두기만 해도 무너질 것”이라고 말했다.

이어 트럼프 대통령은 “이미 그들을 경제적으로 완전히 제압하고 있다”며 이란 금융 제재를 지속하겠다는 의사를 드러냈다. 그는 “그들은 경제적으로 엉망이지만 돈을 빌릴 수가 없고, 그들이 가지고 있던 거액의 돈은 우리가 완전히 통제하고 있다”며 “내가 그들의 은행가”라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날도 협상이 진행 중이라는 점과, 협상 파행 시 군사 타격 가능성을 재차 언급했다. 트럼프 대통령은 “나는 일종의 협상을 하고 있는 셈”이라면서도 “그들은 일부 사항을 합의해 놓고 언론에는 ‘동의한 적 없다’고 말하는 매우 교활한 협상가들”이라고 했다. 동시에 “그들을 정말, 정말 강하게 타격하는 것”을 거론하며 군사 행동 가능성도 언급했다.

탄약 부족 우려에 대해선 “우리는 괜찮다”고 일축하며 “미친 듯이 탄약을 생산하고 있다”고 했다. 부족한 탄약 재고는 “전임 정부가 우크라이나에 3000억달러 상당 탄약을 지원했기 때문“이라며 조 바이든 전 대통령의 탓으로 돌렸다.

지난 2월 개전 후 군사 충돌과 외교 협상을 되풀이해온 미국과 이란은 최근 중재국을 끼고 협상을 시도하는 중이다. 중재국 파키스탄은 이날 미국과 이란이 ‘모종의 합의’에 가까워졌다고 밝혔고 카타르도 호르무즈 해협 관련 협상이 진전된 단계라고 평가했다.

지난 8일 이란은 호르무즈 해협 개방 전제 조건으로 전쟁 피해 전액 배상 및 동결자산 전면 해제, 미군 철수 등 6개 항목을 요구했다. 이에 트럼프 대통령은 이란이 유발한 전쟁 피해를 언급하며 역으로 배상을 요구했다.