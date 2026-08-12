광복절에 꼭 가봐야 할 역사 여행지, 어디?

‘대한민국 구석구석’서 광복절 역사여행 특집전 현충시설 특별전시·스탬프투어도

한국관광공사(사장 박성혁, 이하 공사)가 광복 81주년을 맞아 국내 여행정보 플랫폼 ‘대한민국 구석구석’에서 ‘광복절에 꼭 가봐야 할 역사 여행지 총정리’ 특집전을 선보인다.

이번 특집전은 광복의 의미를 되새기며 우리 역사의 발자취를 따라 여행할 수 있도록 기획됐다. 경술국치부터 광복에 이르는 시간의 흐름에 따라 경술국치, 독립운동, 대한민국 임시정부, 광복 등 4개 테마로 구성했으며, 남산국치길, 국립대한민국임시정부기념관, 독립기념관, 서대문형무소역사관 등 전국 대표 역사 여행지 20곳을 소개한다.

전국 현충 시설에서 열리는 특별전시 6곳도 함께 안내한다. 주요 프로그램은 만해 한용운의 ‘님의 침묵’ 발행 100주년 기념 시화전, 백범 김구 탄생 150주년 기념전시, 대한민국 임시정부 특집전시 등이다. 소개되는 특별전시는 대구근대역사관, 만해기념관, 제주교육박물관, 한밭교육박물관, 호남호국기념관, 화성시독립운동기념관에서 진행된다.

특집전에서는 독립기념관과 연계한 ‘2026 현충 시설 스탬프투어-기억체크인’ 참여 정보도 확인할 수 있다. 전국 90개 현충 시설을 방문해 스탬프를 모으면 기념품을 받을 수 있어 역사여행에 색다른 재미를 더할 것으로 기대된다.

이선우 공사 국내디지털마케팅팀장은 “광복절 연휴 기간 ‘대한민국 구석구석’이 소개하는 역사 여행지와 다양한 프로그램을 통해 광복의 의미를 되새기고, 지역 곳곳에 남아 있는 역사문화자원도 함께 경험해 보시길 바란다”고 말했다.

자세한 내용은 ‘대한민국 구석구석’ 누리집과 앱에서 확인할 수 있다.