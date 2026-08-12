‘아, 나도 한 때는 ‘인싸’였는데’···그 많던 친구들은 다 어디로 갔을까

어른이 될수록 친구 사귀기 어려운 이유

‘프렌즈’의 등장인물들이 아무렇지 않게 서로의 집을 오가고, ‘섹스 앤 더 시티’의 주인공들이 매일같이 만나 속내를 털어놓는 모습을 보다 보면 문득 ‘그 많던 친구들은 어디로 갔을까’ 아쉬움이 남는다.

돌이켜 보면 어린 시절에는 친구를 만들기 위해 특별히 노력하지 않아도 됐다. 같은 교실에서 매일 얼굴을 마주하고, 쉬는 시간과 점심시간을 함께 보내다 보면 자연스럽게 가까워졌다. 하지만 성인이 되면서 새로운 사람을 만나고 친해지는 일은 별도의 시간과 노력이 필요한 ‘일정’이 됐다. 그 이유는 무엇일까.

학교를 졸업하면서 사라진 것

미국의 심리학자이자 우정 전문가인 마리사 프랑코는 성인이 된 뒤 친구를 만들기 어려운 이유를 개인의 성격보다 환경의 변화에서 찾는다. 그는 미국심리학회(APA)와의 인터뷰에서 “우정이 자연스럽게 만들어지려면 ‘지속적인 비계획적 상호작용’과 ‘서로의 취약성을 공유하는 경험’이 필요하다”고 말했다.

학교에서는 같은 사람을 매일 만나고 쉬는 시간이나 동아리 활동을 함께하면서 이런 조건이 자연스럽게 만들어진다. 하지만 성인이 되면 이런 환경이 줄어든다. 직장이 대표적이다. 매일 같은 사람을 만난다는 점에서는 학교와 비슷하지만 업무라는 목적과 직업적 관계의 규범이 있다. 사적인 이야기를 나누고 속내를 털어놓는 데에는 한계가 있다.

또한 성인이 되면 일과 연애, 가족, 육아 등 책임져야 할 일이 늘어난다. 친구 관계가 다른 우선순위에 밀리기 쉬운 이유다. 프랑코는 이 때문에 새로운 친구를 만드는 것뿐 아니라 기존 친구와의 관계를 유지하는 것도 어려워진다고 설명한다. 다만 친구가 줄었다고 해서 반드시 사회성이 부족한 것은 아니다. 친구가 자연스럽게 생길 수 있었던 환경이 사라진 영향도 크다는 것이다.

어른의 친구는 ‘만들어야’ 한다

프랑코는 성인이 된 뒤 친구를 만들고 싶다면 관심사가 비슷한 사람들이 정기적으로 만나는 모임에 꾸준히 참여할 것을 권한다. 등산이나 러닝, 독서 모임, 언어 수업처럼 같은 사람을 반복해서 만날 수 있는 활동이다. 한 번의 만남으로 관계가 만들어지기보다, 자주 마주치면서 자연스럽게 친밀감이 쌓이기 때문이다. 심리학에서는 이를 ‘근접성 효과’라고 설명한다.

적극적으로 다가가는 것도 중요하다. 마음이 맞는 사람이 있다면 먼저 말을 걸고 연락처를 주고받은 뒤 다시 만날 약속을 잡는 식이다. 첫 만남이 어색했다고 해서 관계를 포기할 필요도 없다. 사람들은 새로운 사람과 대화를 나눈 뒤 상대가 자신에게 느낀 호감을 실제보다 낮게 평가하는 ‘호감 격차’를 보이는 경향이 있기 때문이다. 프랑코는 친구 관계를 저절로 생기는 것으로만 생각하면 오히려 외로움을 키울 수 있다며, 관계를 만들기 위해 먼저 다가가는 노력이 필요하다고 설명한다.

결국 친구를 만드는 데는 어느 정도의 용기가 필요하다. 프랑코는 “타인과의 관계는 우리가 할 수 있는 일 가운데 가장 위험하게 느껴지는 일이지만, 동시에 가장 우리를 돌보고 중요한 일이기도 하다”고 강조했다.