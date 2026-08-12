치아 말고 운동화 밑창·다이아 반지도 닦는다고요? 당신이 몰랐던 의외의 치약 활용법

치약은 양치할 때만 쓰는 생활용품이라고 생각하기 쉽다. 하지만 치약에는 미세한 연마제와 계면활성제 등이 들어 있어 집 안 곳곳의 가벼운 얼룩이나 오염을 제거하는 데 의외로 유용하게 활용될 수 있다.

한 가지 알아둘 것은 모든 치약이 만능 세제는 아니며, 젤 타입보다는 일반 페이스트 타입 치약이 적합하다는 점이다. 또한 연마 성분 때문에 민감한 표면에는 사용을 피해야 한다. 이 점을 염두에 두고 실생활에서 활용할 수 있는 치약의 의외의 쓰임새를 알아본다.

운동화 고무 밑창의 검은 자국 지우기

흰 운동화를 오래 신다 보면 고무 밑창에 검은 스크래치가 생긴다. 치약을 오래된 칫솔에 묻혀 문지른 뒤 젖은 천으로 닦아내면 가벼운 얼룩 제거에 도움이 된다. 특히 고무 부분에 효과가 좋은 편이다.

가죽 구두에 생긴 얕은 긁힘도 치약으로 어느 정도 완화할 수 있다. 부드러운 천에 소량의 치약을 묻혀 가볍게 문지른 뒤 물기를 살짝 적신 천으로 닦아내면 된다. 단, 스웨이드나 누벅 가죽에는 사용하지 않는 것이 좋다.

욕실 거울 김서림 줄이기

샤워를 하고 나면 거울이 금세 뿌옇게 흐려진다. 거울에 치약을 아주 얇게 바른 뒤 마른 천으로 깨끗하게 닦아내면 얇은 막이 형성돼 일시적으로 김서림을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 다이빙 마스크나 보호안경에도 같은 원리가 적용된다.

욕실 세면대 닦기

세면대의 물때나 치약 자국은 같은 치약으로도 제거할 수 있다. 스펀지에 소량을 묻혀 문지른 뒤 물로 헹구면 비교적 깔끔하게 정리된다. 배수구 주변의 냄새를 줄이는 데도 도움이 될 수 있다.

수도꼭지와 크롬 제품 광내기

욕실 수도꼭지나 주방 수전처럼 크롬으로 마감된 금속은 물때 때문에 광택이 쉽게 사라진다. 치약을 부드러운 천에 묻혀 가볍게 닦으면 미세한 연마 성분이 표면을 정리해 광택을 되살리는 데 도움이 된다.

다이아몬드 반지 닦기

다이아몬드는 기름막이 생기면 반짝임이 줄어든다. 오래된 부드러운 칫솔에 치약을 소량 묻혀 살살 문지른 뒤 깨끗한 물로 충분히 헹구면 광택을 되살리는 데 도움이 된다. 반면 오팔, 진주, 터키석처럼 표면이 약한 보석에는 사용하면 안 된다.

다리미 바닥 청소

다리미 바닥에 눌어붙은 섬유 찌꺼기나 얼룩도 제거할 수 있다. 반드시 전원을 끄고 완전히 식힌 상태에서 치약을 바른 뒤 부드러운 천으로 닦고, 마지막에는 깨끗한 물로 잔여물을 제거해야 한다.

밀폐용기의 냄새 제거

플라스틱 용기는 김치, 카레 등 음식 냄새가 쉽게 배기도 한다. 치약을 솔이나 스펀지에 묻혀 세척하면 냄새 제거에 도움이 될 수 있다. 다만 사용 후에는 치약 성분이 남지 않도록 충분히 헹궈야 한다.

치약은 미세한 연마제가 들어 있기 때문에 모든 재질에 적합한 것은 아니다. 스마트폰이나 태블릿 화면, TV와 노트북 디스플레이, 안경의 코팅 렌즈, 광택이 있는 자동차 도장면, 천연 대리석이나 고광택 가구에는 사용하면 안된다.

인터넷에는 치약으로 스마트폰 액정 흠집을 없애거나 자동차 헤드라이트를 복원하는 방법도 많이 소개되지만, 제조사들은 연마 성분이 코팅을 손상시킬 수 있다고 경고한다. 작은 흠집을 감추는 효과는 있을 수 있어도 장기적으로는 표면 손상을 유발할 수 있다.

치약은 어디까지나 가벼운 얼룩이나 생활 오염을 제거하는 응급용 도우미다. 강한 오염이나 섬세한 소재에는 전용 세정제를 사용하는 것이 재질을 오래 보호하는 방법이라는 점도 잊지 말아야 한다.