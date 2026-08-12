대법 “서울시, 연트럴파크 부지 변상금 421억원 내야”

서울시가 경의선 숲길 공원 부지 사용료를 두고 국가철도공단과 벌인 변상금 관련 소송에서 패소했다. 이에 따라 서울시는 5년간의 부지 사용료 421억여원을 물어줘야 한다.

대법원 2부(주심 엄상필 대법관)는 12일 서울시가 국가철도공단을 상대로 낸 변상금 부과처분 취소소송 상고심에서 원고 패소한 원심 판결을 확정했다.

이번 분쟁은 서울시가 용산선 철도를 지하화한 뒤, 그 자리에 만든 경의선 숲길 공원의 부지 사용료를 놓고 벌어졌다. 서울시는 용산선 철도가 뻗어있던 마포구 연남동 일대에 공원을 만들기로 하고, 2010년 12월 철도공단과 업무협약을 맺었다.

이 협약에 따라 서울시는 용산구 문화체육센터에서 마포구 가좌역까지 길이 6.3㎞, 면적 10만2716㎡ 규모 부지에 2016년 5월 ‘경의선 숲길 공원’을 만들었다. 이른바 ‘연트럴파크’로 불리는 이 공원을 만드는 데 서울시는 공사비 358억원을 들였다.

그러나 2011년 4월 국유재산법 시행령이 개정되면서 서울시와 철도공단 사이 법정 다툼이 시작됐다. 법상 국유재산을 지방자치단체가 1년 이상 무상으로 사용할 수 없도록 제한이 걸리면서다.

앞서 공단은 서울시에 2011년 7월부터 5년 동안 국유재산 무상사용을 허가했고, 2016년에는 무상사용 허가를 1년 연장했다. 이 기간이 끝나자 공단은 시행령에 따라 서울시가 2017년 7월~2022년 12월 국유재산인 용산선 철도 노선 부지를 무단으로 점유했다며 변상금 421억원을 부과했다.

1·2심 판단은 엇갈렸다. 1심은 서울시 손을 들어줬다. 1심 재판부는 서울시와 공단이 맺은 협약에 따라 경의선 숲길이 없어지지 않는 한 서울시에 부지를 무상 사용할 권한이 있다고 판단했다. 반면 2심은 1심 판결을 뒤집었다. 2심 재판부는 “서울시와 공단의 협약에서 시가 주장하는 무상 사용에 대한 합의가 있었다고 보기 어렵다”면서 “변상금 부과 처분은 적법하다”고 했다.

대법원도 2심 판결을 유지했다. 대법원은 “서울시가 협약에 근거해 경의선 숲길 공원이 존치하는 동안 지상부지를 무상으로 점유·사용할 권리를 가진다거나, 지상부지의 점유·사용을 정당화할 법적 지위에 있다고 볼 수 없다”고 밝혔다.

서울시가 주장한 신뢰보호 원칙 위반도 받아들여지지 않았다. 대법원은 “철도공단이 서울시에 지상부지를 무상으로 제공하겠다는 공적 견해표명을 했다고 인정하기에 부족하다”며 “변상금 부과 처분이 신뢰 보호 원칙에 위배된다고 볼 수 없다고 본 원심 판단에 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다”고 판시했다.