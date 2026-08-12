대법 “일본제철, 강제동원 피해자 유족에게 8000만원 배상” 확정

일제강점기 강제동원 피해자 유족들이 일본제철을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 대법원이 다시 한번 피해자들의 손을 들어줬다.

대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 12일 강제동원 피해자 고 민문식씨의 자녀 등 유가족 5명이 일본제철을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송의 상고심에서 원고 일부 승소로 본 원심 판결을 확정했다.

이에 따라 일본제철은 민씨 등 4명에게 총 8000만원을 배상해야 한다. 원고들은 민씨 자녀를 포함해 모두 강제동원 피해자 유족이다.

민문식씨는 일제강점기인 1942년 2~7월 일본 이와테현 가마이시시 소재 일본제철 가마이시제철소에서 강제로 동원됐다가 도주했고, 1945년 귀국한 뒤 1989년 4월 사망했다.

유족들은 강제동원으로 인해 가족으로부터 보호받거나 부양받을 기회를 박탈당하는 등 육체적·정신적 고통을 입었고, 이는 일제의 불법 식민 지배에 따른 반인도적 불법행위에 따른 책임이 있는 만큼 일본제철이 위자료를 배상해야 한다며 2019년 4월 소송을 냈다.

1심은 원고 패소 판결했으나, 2심은 손해배상 청구 소멸 시효가 지나지 않았다며 원고 일부 승소로 뒤집었다.

대법원도 이날 원심에 문제가 없다고 보고 상고를 기각했다. 대법원은 2018년 10월 전원합의체에서 일본 기업의 배상 책임을 인정한 뒤 비슷한 취지의 소송에서 잇따라 유족 승소 판결을 내리고 있다.